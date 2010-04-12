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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 261262263264

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 75
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
56%
42
3. 28.50 - 30
24%
18
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Как мировую, когда премиальные в 48 млн долларов топам Нафтогаза уже распилены?

Чесно кажучи, задовбала вже ця качка про 46 млн. Вона виписана, але не виплечена, бо нічого ще не повернено. Виплачено 20 млн за спожитий, але неоплачений газ в 2013-2014 роках, і то не все, бо виплати розтягнуті на три роки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:08

  Сибарит написав:
  rasmus написав:Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день?

Кто угодно. На вторичном рынке. Даже физики.
Размещение проводится среди первичных диллеров, а потом облигации попадают от них на вторичный рынок.


Надеюсь теперь понял.
В день торгов продали ценные бумаги, а потом их можно перепродать в любой день.
Это имелось в виду вероятно, если упрощенно совсем.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:11

rasmus
да
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:11

lapay
Вообще-то вроде как выплачены, и Коболев в интервью объяснял, почему перевёл маме в США, если не ошибаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:12

  Сибарит написав:rasmus
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Спасибо за пояснение!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:18

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.



Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% )
В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.

Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Чого досягне РФ, в тому що припинить транзит газу через Україну. Надавить в першу чергу на Німеччину в необхідності північного потоку-2. І це є стратегічний план Рф по енергетичній залежності Європи, при цьому знищуючи економіку України. Цього року в ПСГ будуть закачувати рекордний об*єм газу на випадок форс-мажор по транзиту і треба буде валюта якомога дешева, мабуть Нафтогаз почне раніше це здійснювати, щоб встигнути з відбором. А ось що чекає Європу, ще раз хто не переглядав рейтинговий норвежський серіал дуже повчальний, як бабло перемагає цінності https://kinogo.by/7461-okkupert_1-2-sezon_01-01.html
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:30

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:
  pesikot написав:Перес де Куэльяр
Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року.
Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик.
ПП-1 е, транзит теж е.
Будуть поставки газу.



Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% )
В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.

Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Чого досягне РФ, в тому що припинить транзит газу через Україну. Надавить в першу чергу на Німеччину в необхідності північного потоку-2. І це є стратегічний план Рф по енергетичній залежності Європи, при цьому знищуючи економіку України. Цього року в ПСГ будуть закачувати рекордний об*єм газу на випадок форс-мажор по транзиту і треба буде валюта якомога дешева, мабуть Нафтогаз почне раніше це здійснювати, щоб встигнути з відбором. А ось що чекає Європу, ще раз хто не переглядав рейтинговий норвежський серіал дуже повчальний, як бабло перемагає цінності https://kinogo.by/7461-okkupert_1-2-sezon_01-01.html


"Чого досягне РФ, в тому що припинить транзит газу через Україну." - Мета тільки одна: показати що ми ніхто і звуть нас ніяк ....
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:36

  Игорь написав:
  ЛАД написав:
  Игорь написав:ЛАД проблема идти с СУММОЙ по улице

Пока что ограничение в 150тыс., т.е. грубо 5000 долл. действует.
5000 это СУММА? :)

Обезоружен, аргументов нету. Начинаю юлить.Не хочется признавать, что это много, но с другой стороны это годовая средняя зарплата по стране.Наверное неправильно ответил, нужно было процитировать
Проблем с покупкой- продажей, во всяком случае в крупных городах, в общем не было

Если сравнивать со ср. зарплатой, то 5000 долл. приличная сумма.
Но люди с таким доходом если и покупают валюту, то, думаю, очень немного. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:43

Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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