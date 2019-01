Додано: Чет 17 січ, 2019 00:08

Сибарит написав: rasmus написав: Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день? Не понял .... То есть только нерезиденты могут входить в ОВГЗ в любой день?

Кто угодно. На вторичном рынке. Даже физики.

Размещение проводится среди первичных диллеров, а потом облигации попадают от них на вторичный рынок. Кто угодно. На вторичном рынке. Даже физики.Размещение проводится среди первичных диллеров, а потом облигации попадают от них на вторичный рынок.



Надеюсь теперь понял.

В день торгов продали ценные бумаги, а потом их можно перепродать в любой день.

Это имелось в виду вероятно, если упрощенно совсем. Надеюсь теперь понял.В день торгов продали ценные бумаги, а потом их можно перепродать в любой день.Это имелось в виду вероятно, если упрощенно совсем.

"The quieter you become, the more you are able to hear"