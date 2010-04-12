Zebra написав:Как мировую, когда премиальные в 48 млн долларов топам Нафтогаза уже распилены?
Чесно кажучи, задовбала вже ця качка про 46 млн. Вона виписана, але не виплечена, бо нічого ще не повернено. Виплачено 20 млн за спожитий, але неоплачений газ в 2013-2014 роках, і то не все, бо виплати розтягнуті на три роки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
pesikot написав:Перес де Куэльяр Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року. Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик. ПП-1 е, транзит теж е. Будуть поставки газу.
Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% ) В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Чого досягне РФ, в тому що припинить транзит газу через Україну. Надавить в першу чергу на Німеччину в необхідності північного потоку-2. І це є стратегічний план Рф по енергетичній залежності Європи, при цьому знищуючи економіку України. Цього року в ПСГ будуть закачувати рекордний об*єм газу на випадок форс-мажор по транзиту і треба буде валюта якомога дешева, мабуть Нафтогаз почне раніше це здійснювати, щоб встигнути з відбором. А ось що чекає Європу, ще раз хто не переглядав рейтинговий норвежський серіал дуже повчальний, як бабло перемагає цінності https://kinogo.by/7461-okkupert_1-2-sezon_01-01.html
pesikot написав:Перес де Куэльяр Про те що, транзитна труба в Украiнi - це металобрухт, я чую з 2005 року. Також я чув, що коли буде ПП-1, то транзиту газу через Украiну - теж гаплик. ПП-1 е, транзит теж е. Будуть поставки газу.
Транзит газа из рашки в 2018 составил 86,8 млрд.куб.м. ( -7,2% ) В 2009-2013 транзит составлял 95-83 млрд.кубов.
Если транзит упадет до 20 млрд, трубу будет дешевле порезать на металлолом,т.к. затраты на её содержание будут выше чем доход от транзита.
Чого досягне РФ, в тому що припинить транзит газу через Україну. Надавить в першу чергу на Німеччину в необхідності північного потоку-2. І це є стратегічний план Рф по енергетичній залежності Європи, при цьому знищуючи економіку України. Цього року в ПСГ будуть закачувати рекордний об*єм газу на випадок форс-мажор по транзиту і треба буде валюта якомога дешева, мабуть Нафтогаз почне раніше це здійснювати, щоб встигнути з відбором. А ось що чекає Європу, ще раз хто не переглядав рейтинговий норвежський серіал дуже повчальний, як бабло перемагає цінності https://kinogo.by/7461-okkupert_1-2-sezon_01-01.html
"Чого досягне РФ, в тому що припинить транзит газу через Україну." - Мета тільки одна: показати що ми ніхто і звуть нас ніяк ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
J написав:..... у вас старая редакция статьи 170.2.9. 170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу ... ...... но это ничего не меняет
Вы, похоже, правы, но не объяснили почему. Есть ещё такое:
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ...... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: ..... 165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.