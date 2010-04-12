|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 01:00
ЛАД написав:
Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после
постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2292
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 862 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 17 січ, 2019 01:16
Перес де Куэльяр написав: ЛАД написав:
Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после
постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.
Трампу по большому счету плевать что будет с нашей гтс. Трамп лобирует продажу своего спг.
Но по факту дальше публичных заявлений дело не идет.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30298
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2978 раз.
- Подякували: 5028 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 17 січ, 2019 02:15
Перес де Куэльяр
Если будет подписан серьёзный транзитный договор (с серьезными санкциями за его нарушение), то после этого пропадает смысл СП-2, его нечем будет загрузитьтак что всё решится до окончания действующего договора.если до этого СП-2 не закончат и РФ будет вынуждена подписать новый договор, то всё, поезд ушел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11311
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3489 раз.
- Подякували: 3300 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14201
|1637264
|
|
|6526
|1393023
|
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
|
|159
|262359
|
|