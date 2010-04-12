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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 262263264265

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 75
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
56%
42
3. 28.50 - 30
24%
18
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 01:00

  ЛАД написав:Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 01:16

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.


Трампу по большому счету плевать что будет с нашей гтс. Трамп лобирует продажу своего спг.
Но по факту дальше публичных заявлений дело не идет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 02:15

Перес де Куэльяр
Если будет подписан серьёзный транзитный договор (с серьезными санкциями за его нарушение), то после этого пропадает смысл СП-2, его нечем будет загрузитьтак что всё решится до окончания действующего договора.если до этого СП-2 не закончат и РФ будет вынуждена подписать новый договор, то всё, поезд ушел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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