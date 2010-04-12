Додано: Чет 17 січ, 2019 03:57

...«На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, которое снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ «, — сказал он.



Он также прояснил вопрос о том, возможно ли повышение цены на газ на 20%.



«Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов», — заключил Рева.

... Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.



«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

К вопросу о том, почему МВФ не очень доверяет нашим словам и даже подписаннвм документам и не торопится давать деньги:И об эл.-энергии:Это я к чему. В росте инфляции всё большую роль играют регулируемые тарифы (ЖКХ, транспорт, связь и т.п.). Эти тарифы растут заметно быстрее и на них уходит всё бОльшая часть доходов населения. Инфляция 9,8% это сказки Госстата. В результате у всё меньшего количества людей есть возможность (средства) для покупки валюты. На наличном рынке основную роль играют не "народные массы", а теневая экономика (но не всей теневой экономике нужна валюта). И с учётом того, что даже вся теневая экономика составляет по оценкам 30-40% от официальной, МБ играет всё более определяющую роль в определении курса. Наличному рынку остаётся только следовать движениям на МБ. И это, по-моему, явно подтверждается практикой.Так что практически все "загоны" сейчас инициируются межбанком.