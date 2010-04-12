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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 262263264265

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 75
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
56%
42
3. 28.50 - 30
24%
18
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 01:00

  ЛАД написав:Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 01:16

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2.
Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.


Трампу по большому счету плевать что будет с нашей гтс. Трамп лобирует продажу своего спг.
Но по факту дальше публичных заявлений дело не идет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 02:15

Перес де Куэльяр
Если будет подписан серьёзный транзитный договор (с серьезными санкциями за его нарушение), то после этого пропадает смысл СП-2, его нечем будет загрузитьтак что всё решится до окончания действующего договора.если до этого СП-2 не закончат и РФ будет вынуждена подписать новый договор, то всё, поезд ушел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 03:57

К вопросу о том, почему МВФ не очень доверяет нашим словам и даже подписаннвм документам и не торопится давать деньги:
...«На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, которое снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ «, — сказал он.

Он также прояснил вопрос о том, возможно ли повышение цены на газ на 20%.

«Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов», — заключил Рева.

https://mhub.top/2019/01/15/v-ukraine-opyat-mogut-povysit-tseny-na-gaz-prichina/

И об эл.-энергии:
... Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.

«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

https://kurs.com.ua/novost/96327-prodazha-alektroanergii-potrebiteljam-novshestva/

Это я к чему. В росте инфляции всё большую роль играют регулируемые тарифы (ЖКХ, транспорт, связь и т.п.). Эти тарифы растут заметно быстрее и на них уходит всё бОльшая часть доходов населения. Инфляция 9,8% это сказки Госстата. В результате у всё меньшего количества людей есть возможность (средства) для покупки валюты. На наличном рынке основную роль играют не "народные массы", а теневая экономика (но не всей теневой экономике нужна валюта). И с учётом того, что даже вся теневая экономика составляет по оценкам 30-40% от официальной, МБ играет всё более определяющую роль в определении курса. Наличному рынку остаётся только следовать движениям на МБ. И это, по-моему, явно подтверждается практикой.
Так что практически все "загоны" сейчас инициируются межбанком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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