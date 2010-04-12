J написав:..... у вас старая редакция статьи 170.2.9. 170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу ... ...... но это ничего не меняет
Вы, похоже, правы, но не объяснили почему. Есть ещё такое:
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ...... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: ..... 165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2. Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.
ЛАД написав:Прекратить или резко снизить транзит через Украину РФ может только после постройки СП-2. Поэтому они так торопятся закончить строительство до конца транзитного контракта с Украиной.
Все так, але є Трамп, який загальмує, або заблокує завершення ПП-2 і відбудеться те, що я описав. Через "вентиль" української ГТС, Рф надавить на Німеччину в необхідності добудови і запуску гілки. І тут головне, що переможе: бабло, чи цінності і незалежність.
Трампу по большому счету плевать что будет с нашей гтс. Трамп лобирует продажу своего спг. Но по факту дальше публичных заявлений дело не идет.
Перес де Куэльяр Если будет подписан серьёзный транзитный договор (с серьезными санкциями за его нарушение), то после этого пропадает смысл СП-2, его нечем будет загрузитьтак что всё решится до окончания действующего договора.если до этого СП-2 не закончат и РФ будет вынуждена подписать новый договор, то всё, поезд ушел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
К вопросу о том, почему МВФ не очень доверяет нашим словам и даже подписаннвм документам и не торопится давать деньги:
...«На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, которое снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ «, — сказал он.
Он также прояснил вопрос о том, возможно ли повышение цены на газ на 20%.
«Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов», — заключил Рева.
... Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.
«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
Это я к чему. В росте инфляции всё большую роль играют регулируемые тарифы (ЖКХ, транспорт, связь и т.п.). Эти тарифы растут заметно быстрее и на них уходит всё бОльшая часть доходов населения. Инфляция 9,8% это сказки Госстата. В результате у всё меньшего количества людей есть возможность (средства) для покупки валюты. На наличном рынке основную роль играют не "народные массы", а теневая экономика (но не всей теневой экономике нужна валюта). И с учётом того, что даже вся теневая экономика составляет по оценкам 30-40% от официальной, МБ играет всё более определяющую роль в определении курса. Наличному рынку остаётся только следовать движениям на МБ. И это, по-моему, явно подтверждается практикой. Так что практически все "загоны" сейчас инициируются межбанком.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Перес де Куэльяр Если будет подписан серьёзный транзитный договор (с серьезными санкциями за его нарушение), то после этого пропадает смысл СП-2, его нечем будет загрузитьтак что всё решится до окончания действующего договора.если до этого СП-2 не закончат и РФ будет вынуждена подписать новый договор, то всё, поезд ушел.
1. В газовый флирт Украины и РФ может вмешаться... Израиль, инициировав проект по прстройке трубы со своего шельфового газового месторождения «Левиафан» и «Тамар»в направлении южного подбрюшья Европы.
2. В контексте текущего состояния дел, более соответствующих профилю ветки, очевиден очередной рост значимости "варягов", принявших участие в проекте нашего Минфина по размещению валютных и гривневых ОВГЗ, в которых "активничали" нерезиденты, сливая СКВ ради гривни. Так что, отслеживаем информацию относительно состояния гривневого ресурса. Последнее, кстати, важно из-за близости бюджетного периода.