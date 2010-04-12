Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.
На аукціоні Міністерства фінансів 15 січня іноземні покупці інвестували в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) $ 150 млн. Про це на брифінгу 16 січня заявив заступник голови НБУ Олег Чурій
Как видим по итогам на сегодняшнее утро портфель нерезидентов вырос на 1,466 млрд.грн. Это означает что большинство из 150 $ млн было перевложение из старых в свежие ОВГЗ. Еще нерезы погасили долларовых ОВГЗ на 290 млн.грн. Вообщем можно сказать что по состоянию на сегодня суммарный портфель нерезов вырос только на 40 млн.долларов. Но если нерезы покупали долларовые, данные будут только завтра.
Физ.лица тоже увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 187 млн.грн.
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.