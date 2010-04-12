Додано: Чет 17 січ, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.



Дата: 17 января 2019 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,02/28,09 UAH/USD

€ – 31,95/32,10 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB



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