Откуда инфа ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:38
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:53
Причин для укрепления полно. И главная - доллар сейчас по-прежнему сильно переоценен. Поэтому в условиях падения панической надбавки он всегда будет падать в сторону ЭОК (~23).
Вы же говорили не ранее 31, что изменилось?
Очень хорошо, в этом плане имеем повторение прошлого года)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:58
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.
Дата: 17 января 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,02/28,09 UAH/USD
€ – 31,95/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB
US
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:10
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 28,03/28,07 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
US
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:20
Как видим по итогам на сегодняшнее утро портфель нерезидентов вырос на 1,466 млрд.грн. Это означает что большинство из 150 $ млн было перевложение из старых в свежие ОВГЗ.
Еще нерезы погасили долларовых ОВГЗ на 290 млн.грн.
Вообщем можно сказать что по состоянию на сегодня суммарный портфель нерезов вырос только на 40 млн.долларов.
Но если нерезы покупали долларовые, данные будут только завтра.
Физ.лица тоже увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 187 млн.грн.
НБУ сократил 2,5 млрд грн.свой портфель.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23
Привет из Днепра-3
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.
Дата: 17 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.28
Мелкий опт «неформал»
$ 28,03/28,10 UAH/USD
EUR 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 2,0-5,0 коп.), евро – 31,90/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос офера не изменились), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 17 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 2,0-5,0 коп.), евро – 31,90/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос офера не изменились), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На старте торгов 17 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
Дата: 17 января 2019 г. на 10.47
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия сделок с розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.
US
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:24
Оттуда. После комисионных банка (1 коп. за шт.) доходность бумаг составила 19,49%.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:28
Реально нерезы продали валюты под ОВГЗ только 50 млн.долларов.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:48
zzzzzz
обращать внимание на "нерезидентов" доля которых 0,8% от всех ОВГЗ?
это мелкие спекулянты и погоду они не сделают
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:50
Полтос долярчиков лучше чем ничего.
Живите своим умом!
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