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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 263264265266>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 75
1. меньше 27
12%
9
2. 27 - 28.50
56%
42
3. 28.50 - 30
24%
18
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:25

  Moneta написав:
  strategbob написав:
  rasmus написав:https://minfin.com.ua/2019/01/16/36384790/ - Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ​​ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте)

Якщо вірити, що це були нерезиденти, то чітко видно що гривня із погашенням на початку осені попитом не користується.
Зображення


В принципе из них можно выпрыгнуть в любой момент (вдруг шо), я бы не привязывался. Просто более длинные купоны там ниже ставки на 1%

Однако имеем дату крупного погашения - 3 апреля, 3 июля. Так и запишем. :wink:


В облиги с погашением 3 апреля в 600 000 шт. вложился Нафтогаз.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:33

  yama написав:не читал последних 70 старниц :) подскажите что нового Libo отжег про политику ? и другие ?

как обычно.Вечера не радовали добротой©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:38

  KirillT8 написав:
В облиги с погашением 3 апреля в 600 000 шт. вложился Нафтогаз.

Откуда инфа ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:53

  mihail129 написав:Завтра, послезавтра увидим 28.25 вангую, причин для укрепления мало.

Причин для укрепления полно. И главная - доллар сейчас по-прежнему сильно переоценен. Поэтому в условиях падения панической надбавки он всегда будет падать в сторону ЭОК (~23).

  Zebra написав:Сливайтесь, глупцы :lol:

Вы же говорили не ранее 31, что изменилось?

  zzzzzz написав:Икушники пишут что сегодня нерезы по жирному зашли в гривневые ОВГЗ аж сразу на 150 млн.дол.

В статистике этого пока что не видно.

Очень хорошо, в этом плане имеем повторение прошлого года)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:53

  yama написав:не читал последних 70 старниц :) подскажите что нового Libo отжег про политику ? и другие ?

Всех посадили в яму :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 16 января по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1397, опустившись до $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1382 на открытии торгов в Европе.

Дата: 17 января 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,09 UAH/USD
€ – 31,95/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:10

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 28,03/28,07 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.

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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:20

На аукціоні Міністерства фінансів 15 січня іноземні покупці інвестували в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) $ 150 млн. Про це на брифінгу 16 січня заявив заступник голови НБУ Олег Чурій


Как видим по итогам на сегодняшнее утро портфель нерезидентов вырос на 1,466 млрд.грн. Это означает что большинство из 150 $ млн было перевложение из старых в свежие ОВГЗ.
Еще нерезы погасили долларовых ОВГЗ на 290 млн.грн.
Вообщем можно сказать что по состоянию на сегодня суммарный портфель нерезов вырос только на 40 млн.долларов.
Но если нерезы покупали долларовые, данные будут только завтра.

Физ.лица тоже увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 187 млн.грн.

НБУ сократил 2,5 млрд грн.свой портфель.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:23

Привет из Днепра-3

К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.

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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:24

  zzzzzz написав:
  KirillT8 написав:
В облиги с погашением 3 апреля в 600 000 шт. вложился Нафтогаз.

Откуда инфа ?

Оттуда. После комисионных банка (1 коп. за шт.) доходность бумаг составила 19,49%.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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