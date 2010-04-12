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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 266267268269270>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 79
1. меньше 27
11%
9
2. 27 - 28.50
56%
44
3. 28.50 - 30
24%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:44

  Перес де Куэльяр написав: Мабуть поміркували, що краще в цьому році зайти раніше по 28, ніж пізніше по 27-26.

Кто то шепнул что ждать не нужно. :wink:
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:45

  дядя Caша написав:Глобальная тенденция и признаки роста аппетита к риску на фоне возвращения интереса к активам стран EM?.. Думаю, стоит подождать бОльшей статистики по вложениям в бумаги emerging markets.

У нас, похоже, наличный рынок, опасаясь схода лавин, откатывается в теплые и комфортные долины...

US


Год назад на аукционе 23.01.18 ставки были другие )
3 мес - 16% ( вчера 19,5%)
6 мес - 16% ( вчера 19% )

на следующем 30.01.18 уже чуть выше +0,5п.п
3 м - 16,5%
6 м - 16,5%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 17 січ, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:47

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Кто то шепнул что ждать не нужно.

Не надо шептать. Психология рынка сама нашепчет.
Понятно, что заход валюты под облигации обвалит курс. Каждый хочет опередить других и зайти по выгодному курсу. Естественное желание быть первым провоцирует более ранний старт.
Среди наших коллег уже тоже есть начавшие выходить в гривну.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:47

  zzzzzz написав:В прошлом году нерезы начали заходить в ОВГЗ позже чем сейчас.
25.01 +600 млн
.......


И в аккурат с 25 января в прошлом году курс достаточно резко пошел вниз. Но в этом году, учитывая фактор приближающихся выборов, думаю, столь резкого снижения не будет.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:50

  zzzzzz написав:Вчера - позавчера НБУ не выходил на межбанк


Вчера выходил. И выкупил около 20 млн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:50

Re: Валютный рынок в контексте

украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:52

Привет из Днепра-5

Спустя 40 минут, на 11.48 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 28,02/28,04 UAH/USD. «На межбанке относительная стабильность, масштабные покупки СКВ отсутствуют, регулятор пока «безмолвствует», - заметил наш консультант.

Дата: 17 января 2019 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,98/28,05 UAH/USD
€ – 31,90/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на местном рынке незначительного преобладания клиентского «приноса», способствовавшего коррекции действующих цен к отметке: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB. Объемы сделок – розничные.

Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:52

  Anadonta написав:
  zzzzzz написав:В прошлом году нерезы начали заходить в ОВГЗ позже чем сейчас.
25.01 +600 млн
.......


И в аккурат с 25 января в прошлом году курс достаточно резко пошел вниз. Но в этом году, учитывая фактор приближающихся выборов, думаю, столь резкого снижения не будет.

Пик был 22.01.18 в понедельник,потом посыпались
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53

... все добре, що добре закінчується! ©®™

... оце я розумію!
- домовивсь вчора на сьогодні зі знайомими, що скину їм штукаря пА 28,00 - так і є, - принесли гривню..... - ніхто не нив, що десь-щось на 5коп впало....

...вуххххх, а тепер вже можна розслабитись..... - тих пару сотень, що залишились на руках, думаю легко "розкину" серед знайомих...... - або, якщо зараз раптово впаде, то легко впихну в товар!

п.с.
....а тим часом, на сайті мінфіну світить, що в чарівному місті Лева, можна з доляром мати такі справи: 27,90(95)/28,00(03)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 17 січ, 2019 11:54, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Когда Папа ушел с него, унося "в клюве" до $10,0 млн. в свое "гнездо".

US

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
В графе "1.3 Інші монетарні операції", отражающей влияние интервенций на ликвидность, два дня подряд нули. Вероятность того, что интервенции чем-то полностью уравновешены стремится к нулю.
Мог, конечно, выкупать по фиксированному курсу и продавать те же суммы тайно в каких-то своих психологических целях, но верится в это слабо.
Мог показаться, но ничего не выкупить, установив слишком низкий курс.

ЗЫ В НБУ, похоже, завелся неплохой психолог. Трюк с матчингом провернули идеально.

ИМХО, научились маскировать. Вчера НБУ 100% был.
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