Додано: Чет 17 січ, 2019 11:56

aleksvan2020 написав: украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу. украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.



... и питаться ТОЛЬКО их бутерами - они же такие дешевые у нас по этому индексу! ... и питаться ТОЛЬКО их бутерами - они же такие дешевые у наспо этому индексу!

"The quieter you become, the more you are able to hear"