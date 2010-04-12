... и питаться ТОЛЬКО их бутерами - они же такие дешевые у нас по этому индексу!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:56
... и питаться ТОЛЬКО их бутерами - они же такие дешевые у нас по этому индексу!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
11:50 28.0250 28.0550
11:45 28.0200 28.0500
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
та это вообще деб..ый индекс, выдуманный какими-то журналюгами-писаками - он исходит из того, что БМ якобы должен иметь одну и туже ЦЕННОСТь во всех странах, тогда по ценам можно пересчитать курсы
Но говядина, булки и соусы стоят везде тоже по-разному, труд всех участников изготовления БМ - тоже, так что и себестоимость разная, и ценность для клиентов неодинаковая. Я вообще не ем эти БМ.....
А что говорит индекс БМ насчёт индийской рупии ?
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:08
Re: Валютный рынок в контексте
Извините, но мы с zzzzzz опираемся на цифры из официального источника, а Ваш источник информации не известен.
Даже выставление НБУ котировок интервенции по фиксированному курсу, которые будут видны участникам рынка, не гарантирует совершение реальных сделок.
В период сильной волатильности НБУ применял такой метод: выставлял двусторонние очень широкие котировки, которые обозначали желаемый коридор. Срабатывали они редко, но НБУ присутствовал на рынке всегда.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:10
Или в бигмаки.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:11
Re: Валютный рынок в контексте
97/03
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:11
Vitalych-new
Согласен, этот индекс левак. Потому что бургер является услугой, а не товаром. Мне больше нравится индекс условной "Toyota Camry". Т.к. товар одинаков, то и стоить должен одинаково. По нему гривна переоценена, в сравнении с долларом.
Доллар в Одессе можно было взять по 27,95 (в розничном количестве)
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:14
Сибарит
И зачем НБУ сейчас покупать если НБУ знает о заходе нерезов и суммах которые они заводят )))
А рынок можно поддержать если за день будет провал например на 1% , колебания по 10-15 это даже хорошо для рынка.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:17
Привет из Днепра-6
По состоянию на 12.13 котировки безналичного доллара, заметно сузив спред, оказались на отметке 28,025/28,035 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0365 UAH/USD, прибавив 3,23 коп.
US
Зараз переглядають цей форум: aleksvan2020, imlex, qsa05506, tea, Vitalych-new, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|