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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 267268269270>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 79
1. меньше 27
11%
9
2. 27 - 28.50
56%
44
3. 28.50 - 30
24%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:56

  aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.


... и питаться ТОЛЬКО их бутерами - они же такие дешевые у нас ;-) по этому индексу!
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
11:50 28.0250 28.0550
11:45 28.0200 28.0500
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2019/01/17/36394109/
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07

  rasmus написав:
  aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.


... и питаться ТОЛЬКО их бутерами - они же такие дешевые у нас ;-) по этому индексу!


та это вообще деб..ый индекс, выдуманный какими-то журналюгами-писаками - он исходит из того, что БМ якобы должен иметь одну и туже ЦЕННОСТь во всех странах, тогда по ценам можно пересчитать курсы
Но говядина, булки и соусы стоят везде тоже по-разному, труд всех участников изготовления БМ - тоже, так что и себестоимость разная, и ценность для клиентов неодинаковая. Я вообще не ем эти БМ.....
А что говорит индекс БМ насчёт индийской рупии ? :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:ИМХО, научились маскировать. Вчера НБУ 100% был.

Извините, но мы с zzzzzz опираемся на цифры из официального источника, а Ваш источник информации не известен.
Даже выставление НБУ котировок интервенции по фиксированному курсу, которые будут видны участникам рынка, не гарантирует совершение реальных сделок.

В период сильной волатильности НБУ применял такой метод: выставлял двусторонние очень широкие котировки, которые обозначали желаемый коридор. Срабатывали они редко, но НБУ присутствовал на рынке всегда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:10

  aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.

Или в бигмаки.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:11

Re: Валютный рынок в контексте

97/03
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:11

Vitalych-new
Согласен, этот индекс левак. Потому что бургер является услугой, а не товаром. Мне больше нравится индекс условной "Toyota Camry". Т.к. товар одинаков, то и стоить должен одинаково. По нему гривна переоценена, в сравнении с долларом.
Доллар в Одессе можно было взять по 27,95 (в розничном количестве)
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:14

Сибарит
И зачем НБУ сейчас покупать если НБУ знает о заходе нерезов и суммах которые они заводят )))
А рынок можно поддержать если за день будет провал например на 1% , колебания по 10-15 это даже хорошо для рынка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:17

Привет из Днепра-6

По состоянию на 12.13 котировки безналичного доллара, заметно сузив спред, оказались на отметке 28,025/28,035 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0365 UAH/USD, прибавив 3,23 коп.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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