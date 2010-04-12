Ему все равно, когда покупать
Когда появится дисбаланс, тогда и купят (или продадут)
НБУ действует по ситуации, а мы в панике гадаем, что он такого хитрого придумал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:20
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:22
Востаннє редагувалось tea в Чет 17 січ, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:22
Согласен. По курсу видно как его хотят подкинуть повыше, а потом сливают .
На мой взгляд в перспективе 2-3 недели есть только два фактора способные оказать существенное влияние на курс.
1. Скорость возврата ПДВ.
2.Решение по учетной ставке 31 декабря
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:23
Re: Валютный рынок в контексте
Украинский бизнес ожидает среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий.
78,6% респондентов считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше 29,00 грн/долл.
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/долл.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:24
нет, цены автомобили для прикидки курсов валют тем более не подходят - в их цене может быть много налогов, отличных от НДС
в каких-нибудь эмиратах или оффшорах может вообще не быть пошлин и налогов при импорте авто, а в других они составляют половину розничной цены. Для многих государств авто это хороший источник поступлений в бюджет, да и способ регулировки количества машин в стране
Но если сравнить цены на какие-нибудь реально важные и массовые товары (пшеница, к примеру), то увидите что все валюты стоят относительно доллара то, что курсы сейчас и показывают - свободный мировой рынок уравнивает цены пшеницы с учётом имеющихся курсов валют
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:28
И все сдавали на максимуме. Сказочники.
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