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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 267268269270

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 79
1. меньше 27
11%
9
2. 27 - 28.50
56%
44
3. 28.50 - 30
24%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:И зачем НБУ сейчас покупать

Ему все равно, когда покупать :)
Когда появится дисбаланс, тогда и купят (или продадут)
НБУ действует по ситуации, а мы в панике гадаем, что он такого хитрого придумал :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:20

  zzzzzz написав:Пик был 22.01.18 в понедельник,потом посыпались


Не буду спорить, это не так важно. Но точно помню, что утром 25 января 2018 г. сдавал приличную сумму в Юнексе по 28.85, а уже после обеда было значительно ниже, а потом и вовсе "посыпалось"...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:22

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Вчера - позавчера НБУ не выходил на межбанк
С другой стороны — Нацбанк не стал особо мудрствовать на межбанке с разнообразными тактиками и просто выкупал излишек предложения доллара через «анонимный» Matсhing по 27,97 гривен, чем и удержал валютные котировки около 28 гривен с середины дня фактически до момента окончания активной фазы сессии. После обеда — когда регулятора уже не было на межбанке — курс начал расти на единичных операциях, что уже не сдерживалось ни клиентами, ни банками, ни самим НБУ.

В кого ж точніша інфо?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:22

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:И зачем НБУ сейчас покупать

Ему все равно, когда покупать :)
Когда появится дисбаланс, тогда и купят (или продадут)
НБУ действует по ситуации, а мы в панике гадаем, что он такого хитрого придумал :)


Согласен. По курсу видно как его хотят подкинуть повыше, а потом сливают .
На мой взгляд в перспективе 2-3 недели есть только два фактора способные оказать существенное влияние на курс.
1. Скорость возврата ПДВ.
2.Решение по учетной ставке 31 декабря
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте

Украинский бизнес ожидает среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий.

78,6% респондентов считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше 29,00 грн/долл.
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/долл.
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:24

  Волк написав:Vitalych-new
Согласен, этот индекс левак. Потому что бургер является услугой, а не товаром. Мне больше нравится индекс условной "Toyota Camry". Т.к. товар одинаков, то и стоить должен одинаково. По нему гривна переоценена, в сравнении с долларом.
Доллар в Одессе можно было взять по 27,95 (в розничном количестве)


нет, цены автомобили для прикидки курсов валют тем более не подходят - в их цене может быть много налогов, отличных от НДС
в каких-нибудь эмиратах или оффшорах может вообще не быть пошлин и налогов при импорте авто, а в других они составляют половину розничной цены. Для многих государств авто это хороший источник поступлений в бюджет, да и способ регулировки количества машин в стране
Но если сравнить цены на какие-нибудь реально важные и массовые товары (пшеница, к примеру), то увидите что все валюты стоят относительно доллара то, что курсы сейчас и показывают - свободный мировой рынок уравнивает цены пшеницы с учётом имеющихся курсов валют
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27

  zzzzzz написав:Сибарит
И зачем НБУ сейчас покупать

Можливо,НБУ купує долари,бо Мінфіну в лютому потрібно гасити кругленьку суму.
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