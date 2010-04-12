ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
13:00 28.0300 28.0550
12:59 28.0300 28.0550
12:55 28.0300 28.0550
12:50 28.0300 28.0550
12:45 28.0250 28.0550
12:40 28.0250 28.0550
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16
Re: Валютный рынок в контексте
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
13:00 28.0300 28.0550
12:59 28.0300 28.0550
12:55 28.0300 28.0550
12:50 28.0300 28.0550
12:45 28.0250 28.0550
12:40 28.0250 28.0550
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:17
del
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 17 січ, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
... именно "обвалисты", до "быков" там мировоззренческая и образовательная пропасть. Я не про объем знаний и опыта, а про умение аргументировать свою позицию, объяснять выдвинутый тезис и умение пользоваться информацией, которую, к примеру, поставляет ДС и небольшой круг форумчан. Если бы ДС ушел, ветку можно было смело "рубить".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
trololo
-США и РФ хотят продать Германии(ЕС) свой газ,
-Трамп просит "учитывать" интересы Украины(для этого надо заблокировать СП-2), но это лишь повод ограничить конкурента на рынке газа ЕС.
-Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом
-Трамп пускает в ход "шантаж и угрозы санкций для непонятливых"
-Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер (нравоучения послу абсолютно никак не влияют на действия Трампа(США)
п.с. вопрос где тут Украина?
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
а я взял в кредит "сникерс" за гривны на 8 месяцев
ЗЫ ожидаю повышения курса долара когда-то
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 січ, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22
Re: Валютный рынок в контексте
А Україна, за допомогою США, виторговує собі новий транзитний контракт. Фактично, для цього все це і було запущено, бо ПП2 все одно не заблокують, а нормальний новий конктракт підписати можливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22
Доллар на мировом рынке слишком переоценен.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Заодно и сказал, что цены в Украине слишком низкие.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44224 ... e-big-maka
Эстафетная палочка от женщины с караваем успешно подхвачена, НБУ принялось рассуждать о БигМаке)))
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22
hamster bear
ваше мнение услышано, тем не менее
если считаете свой уровень экономических знаний соответствующим,
то не опускайтесь до уровня плинтуса используя терминологию подворотни
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:27
Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.
Немецкие компании уже вовсю, на паях, прокладывают наземный участок газопровода до Баумгартена, уже потратив немало евро.
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