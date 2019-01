Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

13:00 28.0300 28.0550

12:59 28.0300 28.0550

12:55 28.0300 28.0550

12:50 28.0300 28.0550

12:45 28.0250 28.0550

12:40 28.0250 28.0550

"The quieter you become, the more you are able to hear"