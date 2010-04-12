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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 270271272273274275>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 80
1. меньше 27
11%
9
2. 27 - 28.50
56%
45
3. 28.50 - 30
24%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:16

Re: Валютный рынок в контексте

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
13:00 28.0300 28.0550
12:59 28.0300 28.0550
12:55 28.0300 28.0550
12:50 28.0300 28.0550
12:45 28.0250 28.0550
12:40 28.0250 28.0550
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:17

del
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 17 січ, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

  prodigy написав:hamster bear

очень примитивный термит "обвалисты"(это как кричать "зрада" чи "здобули")

Быки и медведи — это основные участники фондового рынка, которые придерживаются двух разнонаправленных стратегий.

и по гривне тоже корректней придерживаться этой терминологии :!:


... именно "обвалисты", до "быков" там мировоззренческая и образовательная пропасть. Я не про объем знаний и опыта, а про умение аргументировать свою позицию, объяснять выдвинутый тезис и умение пользоваться информацией, которую, к примеру, поставляет ДС и небольшой круг форумчан. Если бы ДС ушел, ветку можно было смело "рубить".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

trololo
-США и РФ хотят продать Германии(ЕС) свой газ,
-Трамп просит "учитывать" интересы Украины(для этого надо заблокировать СП-2), но это лишь повод ограничить конкурента на рынке газа ЕС.
-Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом
-Трамп пускает в ход "шантаж и угрозы санкций для непонятливых"
-Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер (нравоучения послу абсолютно никак не влияют на действия Трампа(США)

п.с. вопрос где тут Украина?

https://ru.tsn.ua/politika/mid-ukrainy- ... 89767.html
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

  Долярчик написав:... оце я розумію!
- домовивсь вчора на сьогодні зі знайомими, що скину їм штукаря пА 28,00 - так і є, - принесли гривню..... - ніхто не нив, що десь-щось на 5коп впало....

...вуххххх, а тепер вже можна розслабитись..... - тих пару сотень, що залишились на руках, думаю легко "розкину" серед знайомих...... - або, якщо зараз раптово впаде, то легко впихну в товар!

п.с.
....а тим часом, на сайті мінфіну світить, що в чарівному місті Лева, можна з доляром мати такі справи: 27,90(95)/28,00(03)

а я взял в кредит "сникерс" за гривны на 8 месяцев :mrgreen:
ЗЫ ожидаю повышения курса долара когда-то :lol:
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 січ, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:п.с. вопрос где тут Украина?

А Україна, за допомогою США, виторговує собі новий транзитний контракт. Фактично, для цього все це і було запущено, бо ПП2 все одно не заблокують, а нормальний новий конктракт підписати можливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22

  Дед Мороз написав:Гривна по индексу Биг-Мака была недооценённой и в 1998 и в 2008.Особенно этим термином умело пользовалась женщина с караваем и глава НБУ Сэмэнович.Особенно в разгар кризиса.Мы хорошо помним про доллар по 3 и евро по 2.))


Доллар на мировом рынке слишком переоценен.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Заодно и сказал, что цены в Украине слишком низкие.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44224 ... e-big-maka

Эстафетная палочка от женщины с караваем успешно подхвачена, НБУ принялось рассуждать о БигМаке)))
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22

hamster bear

ваше мнение услышано, тем не менее
если считаете свой уровень экономических знаний соответствующим,
то не опускайтесь до уровня плинтуса используя терминологию подворотни
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:27

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:На мой взгляд в перспективе 2-3 недели есть только два фактора способные оказать существенное влияние на курс.

Извините, но эта модель кажется мне чрезмерно упрощенной :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:27

  prodigy написав:-Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом


Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.

  prodigy написав:-Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер


Немецкие компании уже вовсю, на паях, прокладывают наземный участок газопровода до Баумгартена, уже потратив немало евро.
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