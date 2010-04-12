aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.
Вся история современной Украины воспитала в нас, впрочем вполне обоснованно, глубокие девальвационные ожидания. Но для более взвешенной оценки возможных перспектив гривны в случае реализации так набивших оскомину структурных реформ, прошу ознакомиться с историческим экскурсом обменного курса словацкой кроны до присоединения к зоне евро. Очень поучительный график, для меня он в свое время был открытием. За 10 лет с 47 до 30. У обвалистов вероятно случались множественные инфаркты )
И такой же график с 2009 года в студию плиз)А так же график евро и рубля к доллару до 2009 года и после.И обоснуйте про реформы после 2009 года.
1. Внимательно прочитайте пост. В 2009 Словакия присоединилась к европейскому валютному союзу. 2. При чем здесь рубль? РФ является образцом рыночных реформ? Словакия была выбрана как страна, которая успешно реформы реализовала, в результате чего значительно возросли ПИИ, постоянный и растущий приток которых и укреплял крону на протяжении десятилетия. 3. Вы не спросили, но у вас читается между строк. "Лоскутные реформы" в Украине явно не тот фактор, который может привлечь ПИИ и т.о. укреплять нацвалюту. Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, что переводы заробитчан делают гривну сильнее. Если допустить, что к переводам добавится приличная динамику ПИИ как результат работы вменяемого правительства и парламента, то 23 - вполне достижимо )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Дед Мороз написав:Гривна по индексу Биг-Мака была недооценённой и в 1998 и в 2008.Особенно этим термином умело пользовалась женщина с караваем и глава НБУ Сэмэнович.Особенно в разгар кризиса.Мы хорошо помним про доллар по 3 и евро по 2.))
Доллар на мировом рынке слишком переоценен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Заодно и сказал, что цены в Украине слишком низкие.
Эстафетная палочка от женщины с караваем успешно подхвачена, НБУ принялось рассуждать о БигМаке)))
Капец специалист. Стоимость денег эквивалентна доверию к ним. Сколько лет существуют доллар США и гривна? На сколько девальвировали они за 20 лет? Все чиновники убеждают что гривна стабильна как никогда, но свои сбережения держат в валюте. Если гривна такая недооцененная может правительству стоит считать акцизы на топливо в гривне?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 січ, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
На аукціоні Міністерства фінансів 15 січня іноземні покупці інвестували в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) $ 150 млн. Про це на брифінгу 16 січня заявив заступник голови НБУ Олег Чурій
Как видим по итогам на сегодняшнее утро портфель нерезидентов вырос на 1,466 млрд.грн. Это означает что большинство из 150 $ млн было перевложение из старых в свежие ОВГЗ. Еще нерезы погасили долларовых ОВГЗ на 290 млн.грн. .....
Что-то мне кажется, что $ 150 млн. это или ошибка Чурия, или его неверно поняли.
Насколько знаю, решения в ЕС принимаются консенсусом, так что 13 стран из 24 это пока ни о чём.
"Рост ВВП за 9 месяцев 3,8%. Наш прогноз на конец 2018 года - 3,4%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Нам также удалось добиться снижения инфляции до 9,8% - лучший показатель за 5 последних лет", - сказал глава НБУ.
НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3%
"Говорите и Вы" , особенно об инфляции.
Alex2006
Причин для укрепления полно. И главная - доллар сейчас по-прежнему сильно переоценен.
Как обычно, безосновательное утверждение называется причиной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.
Вся история современной Украины воспитала в нас, впрочем вполне обоснованно, глубокие девальвационные ожидания. Но для более взвешенной оценки возможных перспектив гривны в случае реализации так набивших оскомину структурных реформ, прошу ознакомиться с историческим экскурсом обменного курса словацкой кроны до присоединения к зоне евро. Очень поучительный график, для меня он в свое время был открытием. За 10 лет с 47 до 30. У обвалистов вероятно случались множественные инфаркты ) ....
Не знаете, чем это объяснялось?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
vitaliian написав:Зависит от конкуренции товаров заменителей, если рядом с бигмаком вы за ту же цену пообедаете в Пузатой Хате, тогда ценность бигмака падает. А если вокруг вообще еды никакой за условный Бигмак могут заплатить в разы дороже.
В США, с которыми идет сравнение, тоже много альтернативных забегаловок, в т.ч. и условные аналоги "Пузатой Хаты", где едят из тарелок Я не защищаю глупый индекс, но причина его непригодности несколько иная. Основное различие в силе традиции готовить дома. Чем больше народ готовит дома, тем более недооценена валюта его страны. Это единственное, что показывает индекс Бигмака. Все остальное - мелкие погрешности, связанные с вкусовщиной.
prodigy написав:-Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом
Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.
prodigy написав:-Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер
Немецкие компании уже вовсю, на паях, прокладывают наземный участок газопровода до Баумгартена, уже потратив немало евро.
Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е) допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше. Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.
Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"
prodigy написав: Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е) допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше. Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.
Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"
Вы забываете еще один плюс для Германии, это плюс хаба. Из Германии пойдет распределение газа далее в другие страны , ну и прибыль от транзита по территории страны.