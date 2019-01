Додано: Чет 17 січ, 2019 13:28

Дед Мороз написав: hamster bear написав: aleksvan2020 написав: украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.



Вся история современной Украины воспитала в нас, впрочем вполне обоснованно, глубокие девальвационные ожидания. Но для более взвешенной оценки возможных перспектив гривны в случае реализации так набивших оскомину структурных реформ, прошу ознакомиться с историческим экскурсом обменного курса словацкой кроны до присоединения к зоне евро. Очень поучительный график, для меня он в свое время был открытием. За 10 лет с 47 до 30. У обвалистов вероятно случались множественные инфаркты )

И такой же график с 2009 года в студию плиз)А так же график евро и рубля к доллару до 2009 года и после.И обоснуйте про реформы после 2009 года.

1. Внимательно прочитайте пост. В 2009 Словакия присоединилась к европейскому валютному союзу. 2. При чем здесь рубль? РФ является образцом рыночных реформ? Словакия была выбрана как страна, которая успешно реформы реализовала, в результате чего значительно возросли ПИИ, постоянный и растущий приток которых и укреплял крону на протяжении десятилетия. 3. Вы не спросили, но у вас читается между строк. "Лоскутные реформы" в Украине явно не тот фактор, который может привлечь ПИИ и т.о. укреплять нацвалюту. Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, что переводы заробитчан делают гривну сильнее. Если допустить, что к переводам добавится приличная динамику ПИИ как результат работы вменяемого правительства и парламента, то 23 - вполне достижимо )

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.