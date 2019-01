Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56

prodigy написав: -Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом



Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.



prodigy написав: -Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер



Немецкие компании уже вовсю, на паях, прокладывают наземный участок газопровода до Баумгартена, уже потратив немало евро. Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.



Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е)

допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше.

Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.



Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е)

допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше.

Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.

Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"



Буквально недавно Украина снизила цену на транзит газа в 2 раза.

