prodigy написав: Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е) допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше. Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.
Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"
Вы забываете еще один плюс для Германии, это плюс хаба. Из Германии пойдет распределение газа далее в другие страны , ну и прибыль от транзита по территории страны.
Это однозначно...немцы всё посчитали с калькулятором (а не на пальцах) вопрос в том, сможет(или на сколько сильно захочет) США остановить СП-2
prodigy написав:-Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом
Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.
prodigy написав:-Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер
Немецкие компании уже вовсю, на паях, прокладывают наземный участок газопровода до Баумгартена, уже потратив немало евро.
Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е) допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше. Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.
Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"
Буквально недавно Украина снизила цену на транзит газа в 2 раза.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
очень примитивный термит "обвалисты"(это как кричать "зрада" чи "здобули")
Быки и медведи — это основные участники фондового рынка, которые придерживаются двух разнонаправленных стратегий.
и по гривне тоже корректней придерживаться этой терминологии
Быки и медведи - одни и те же люди, при реализации различных идей. У обвалистов идея всегда одна. Олени - "корм для рынка". Покупают на хайях, продают на лойях. Это всё разные категории участников рынка.
aleksvan2020 написав:Украинский бизнес ожидает среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий.
78,6% респондентов считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше 29,00 грн/долл. Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/долл.
это значит лишь одно, в следующем месяца ожидаем дальнейшее снижение курса ниже 28 грн за 1 долар
ЧР занурився під МБ в очікуванні на суттєве падіння котирувань, але Регулятор тримає МБ поки що біля позначки 28 під завдання і власні прорахунки, хоча тенденція така що міг би вже і на 27 ринок ловити, почекаємо.
aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.
Вся история современной Украины воспитала в нас, впрочем вполне обоснованно, глубокие девальвационные ожидания. Но для более взвешенной оценки возможных перспектив гривны в случае реализации так набивших оскомину структурных реформ, прошу ознакомиться с историческим экскурсом обменного курса словацкой кроны до присоединения к зоне евро. Очень поучительный график, для меня он в свое время был открытием. За 10 лет с 47 до 30. У обвалистов вероятно случались множественные инфаркты ) ....
Не знаете, чем это объяснялось?
Приток иностранных инвестиций, в т.ч строительство крупных заводов автогигантами именно в Словакии. Она на сегодня один их крупнейших, если не самый крупный, автопроизводитель в ЕС.
Приток валюты от инвесторов колоссальный, постоянный обмен на местные кроны на фоне макроэкономической стабильности и взвешенной денежно-кредитной политики и приводил к ревальвации.
Если я правильно понял ваш вопрос.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear написав:..... 1. Внимательно прочитайте пост. В 2009 Словакия присоединилась к европейскому валютному союзу. 2. При чем здесь рубль? РФ является образцом рыночных реформ? Словакия была выбрана как страна, которая успешно реформы реализовала, в результате чего значительно возросли ПИИ, постоянный и растущий приток которых и укреплял крону на протяжении десятилетия. 3. Вы не спросили, но у вас читается между строк. "Лоскутные реформы" в Украине явно не тот фактор, который может привлечь ПИИ и т.о. укреплять нацвалюту. Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, что переводы заробитчан делают гривну сильнее. Если допустить, что к переводам добавится приличная динамику ПИИ как результат работы вменяемого правительства и парламента, то 23 - вполне достижимо )
Вы ответили и на мой вопрос. Т.е. основная причина укрепления словацкой кроны - большой приток ПИИ. Нам это пока не грозит. Курс 23 вполне достижим, но мне кажется, что у нас этого не будут делать. Скорее, будут расти цены и, несколько более высоким темпом, зарплаты.
prodigy
допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше.
Это вряд ли. СП-2 коммерческий проект и должен приносить прибыль акционерам.
Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.
zzzzzz уже писал - при таком объёме нашу трубу будет дешевле порезать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 січ, 2019 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
prodigy написав:Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"
Здесь дело не совсем в деньгах.
Популярность партии Меркель и так сильно упала. Если Меркель как руководитель мощнейшего государства отреагирует на иногда грубоватые угрозы Трампа закрыв выгодный для Германии экономический проект, то всякие Альтернативы и другие оппоненты размажут просто рейтинг партии Меркель по стенке, заодно подняв свои рейтинги. Типичная двухходовочка, и закрыть проект чревато потерей рейтинга и экономическими потерями, и продолжать не очень хорошо для дружбы с Трампом. Скорее всего достроят, пообещав Трампу покупать больше американского газа, Газпром заключит скорее всего какой-то не очень долгосрочный контракт на прокачку через Украину уменьшенного объема газа. Позиция такая - а там видно будет через несколько лет, как дальше поступать.