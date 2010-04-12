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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 272273274275>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 80
1. меньше 27
11%
9
2. 27 - 28.50
56%
45
3. 28.50 - 30
24%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55

  zzzzzz написав:
  prodigy написав:
Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е)
допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше.
Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.

Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"


Вы забываете еще один плюс для Германии, это плюс хаба. Из Германии пойдет распределение газа далее в другие страны , ну и прибыль от транзита по территории страны.


Это однозначно...немцы всё посчитали с калькулятором (а не на пальцах)
вопрос в том, сможет(или на сколько сильно захочет) США остановить СП-2
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56

  prodigy написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:-Васька( Меркель) слушает да ест(с), т.е. строительство СП-2 идет полным ходом


Построено уже 400 км СП-2 из 1200 км.

  prodigy написав:-Васька (Меркель) возмущен и требует посла США на ковер


Немецкие компании уже вовсю, на паях, прокладывают наземный участок газопровода до Баумгартена, уже потратив немало евро.


Германия очень не хочет торговой войны с США, но и брать под козырек при первом окрике из Вашингтона не спешит (уже давно не 50-е и даже не 90-е)
допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше.
Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.

Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"


Буквально недавно Украина снизила цену на транзит газа в 2 раза.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56

  prodigy написав:hamster bear

очень примитивный термит "обвалисты"(это как кричать "зрада" чи "здобули")

Быки и медведи — это основные участники фондового рынка, которые придерживаются двух разнонаправленных стратегий.

и по гривне тоже корректней придерживаться этой терминологии :!:

Быки и медведи - одни и те же люди, при реализации различных идей.
У обвалистов идея всегда одна.
Олени - "корм для рынка". Покупают на хайях, продают на лойях.
Это всё разные категории участников рынка.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:57

  aleksvan2020 написав:Украинский бизнес ожидает среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,99 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий.

78,6% респондентов считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше 29,00 грн/долл.
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/долл.

это значит лишь одно, в следующем месяца ожидаем дальнейшее снижение курса ниже 28 грн за 1 долар :oops:
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:57

ЧР занурився під МБ в очікуванні на суттєве падіння котирувань, але Регулятор тримає МБ поки що біля позначки 28 під завдання і власні прорахунки, хоча тенденція така що міг би вже і на 27 ринок ловити, почекаємо.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:58

  ЛАД написав:
  hamster bear написав:
  aleksvan2020 написав:украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира. По индексу Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 9,7 гривен.Из этого следует, что надо выходить из валюты и заходить в бумагу.


Вся история современной Украины воспитала в нас, впрочем вполне обоснованно, глубокие девальвационные ожидания. Но для более взвешенной оценки возможных перспектив гривны в случае реализации так набивших оскомину структурных реформ, прошу ознакомиться с историческим экскурсом обменного курса словацкой кроны до присоединения к зоне евро. Очень поучительный график, для меня он в свое время был открытием. За 10 лет с 47 до 30. У обвалистов вероятно случались множественные инфаркты )
....

Не знаете, чем это объяснялось?


Приток иностранных инвестиций, в т.ч строительство крупных заводов автогигантами именно в Словакии. Она на сегодня один их крупнейших, если не самый крупный, автопроизводитель в ЕС.

Приток валюты от инвесторов колоссальный, постоянный обмен на местные кроны на фоне макроэкономической стабильности и взвешенной денежно-кредитной политики и приводил к ревальвации.

Если я правильно понял ваш вопрос.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:59

  hamster bear написав:.....
1. Внимательно прочитайте пост. В 2009 Словакия присоединилась к европейскому валютному союзу. 2. При чем здесь рубль? РФ является образцом рыночных реформ? Словакия была выбрана как страна, которая успешно реформы реализовала, в результате чего значительно возросли ПИИ, постоянный и растущий приток которых и укреплял крону на протяжении десятилетия. 3. Вы не спросили, но у вас читается между строк. "Лоскутные реформы" в Украине явно не тот фактор, который может привлечь ПИИ и т.о. укреплять нацвалюту. Вместе с тем, нельзя игнорировать тот факт, что переводы заробитчан делают гривну сильнее. Если допустить, что к переводам добавится приличная динамику ПИИ как результат работы вменяемого правительства и парламента, то 23 - вполне достижимо )

Вы ответили и на мой вопрос.
Т.е. основная причина укрепления словацкой кроны - большой приток ПИИ.
Нам это пока не грозит.
Курс 23 вполне достижим, но мне кажется, что у нас этого не будут делать. Скорее, будут расти цены и, несколько более высоким темпом, зарплаты.

prodigy
допускаю, что Газпром предложил большую скидку на газ (поставляемый через СП-2):цена газа минус цена транзита через Украину. Учитывая, что Украина зарабатывает 2,9-3,0 млрд на транзите-скидка может и составить половину суммы или даже больше.

Это вряд ли. СП-2 коммерческий проект и должен приносить прибыль акционерам.
Но, в зимнее время транзит через Украину по любому будет идти еще десяток лет, просто с 90 млрд(2017) он упадет со временем до 20-30 (ровно столько необходимо для нормального "газопосточання" в ЕС.

zzzzzz уже писал - при таком объёме нашу трубу будет дешевле порезать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 січ, 2019 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:59

  rasmus написав:
Буквально недавно Украина снизила цену на транзит газа в 2 раза.


Тоже верно, именно для снижения цены на транзит пришлось ускоренными темпами проводить амортизацию УТГ что снизило прибыль группы НАК в 2018 году.

Теперь после снижения тарифов начали репу чесать и запоребриком и за границей.
Только не в два раза снизили тарифы, а чуть меньше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

ниже 27.8 в этом году не словим уже..27.6 с напрягом допускаю
aleksvan2020
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:04

  prodigy написав:Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"


Здесь дело не совсем в деньгах.

Популярность партии Меркель и так сильно упала. Если Меркель как руководитель мощнейшего государства отреагирует на иногда грубоватые угрозы Трампа закрыв выгодный для Германии экономический проект, то всякие Альтернативы и другие оппоненты размажут просто рейтинг партии Меркель по стенке, заодно подняв свои рейтинги.
Типичная двухходовочка, и закрыть проект чревато потерей рейтинга и экономическими потерями, и продолжать не очень хорошо для дружбы с Трампом.
Скорее всего достроят, пообещав Трампу покупать больше американского газа, Газпром заключит скорее всего какой-то не очень долгосрочный контракт на прокачку через Украину уменьшенного объема газа. Позиция такая - а там видно будет через несколько лет, как дальше поступать.
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