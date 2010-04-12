RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 272273274275

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 80
1. меньше 27
11%
9
2. 27 - 28.50
56%
45
3. 28.50 - 30
24%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:07

  freeze написав:
  prodigy написав:Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"


Здесь дело не совсем в деньгах.

Популярность партии Меркель и так сильно упала. Если Меркель как руководитель мощнейшего государства отреагирует на иногда грубоватые угрозы Трампа закрыв выгодный для Германии экономический проект, то всякие Альтернативы и другие оппоненты размажут просто рейтинг партии Меркель по стенке, заодно подняв свои рейтинги.
Типичная двухходовочка, и закрыть проект чревато потерей рейтинга и экономическими потерями, и продолжать не очень хорошо для дружбы с Трампом.
Скорее всего достроят, пообещав Трампу покупать больше американского газа, Газпром заключит скорее всего какой-то не очень долгосрочный контракт на прокачку через Украину уменьшенного объема газа. Позиция такая - а там видно будет через несколько лет, как дальше поступать.


В итоге все равно это будет не наш праздник, а так - подачка с барского стола ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 23.04.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:08

  prodigy написав:
  lapay написав:
  prodigy написав:п.с. вопрос где тут Украина?

А Україна, за допомогою США, виторговує собі новий транзитний контракт. Фактично, для цього все це і було запущено, бо ПП2 все одно не заблокують, а нормальний новий конктракт підписати можливо.


Газпром(РФ) могут пойти на небольшие уступки при подписании нового контракта в 2020г,
но:
-будут тянуть время в надежде на "победу приемлемого кандидата"
-только под угрозой нового пакета санкций

допускаю что договорятся где-то "посредине"(между той ценой, что была и той что сейчас предлагает Нафтогаз)


Який контракт? Газпром навіть не з*являється на тристоронні перемовини по майбутньому транзиту і всіляко зриває зустрічі, бо є ось що:
Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів про проблему виконання Газпромом рішення Стокгольмського арбітражу – отримання $2,6 млрд від російського газового монополіста.
Як сказав Коболєв, «Нафтогаз» вже почав отримувати кошти від «Газпрому».
«Ми вже почали їх (кошти – ред.) отримувати: списуємо надлишкові кошти, які нам Газпром переказував за транзит. По-друге, ініціювали юридичні процеси вже приблизно в шести юрисдикціях. У трьох з них – в Голландії, Швейцарії та Великобританії – у нас найближчим часом будуть слухання щодо примусового продажу. Там уже пройшли арешти активів. Я на цей процес дивлюся дуже оптимістично», – сказав Коболєв.
При цьому глава «Нафтогазу» оптимістично налаштований щодо термінів стягнення 2,6 млрд доларів.
«У Газпрому за кордоном майна на десятки мільярдів доларів. Ми вже заарештували його на суму, що перевищує обсяг боргу Газпрому перед нами. Я думаю, що це реально зробити десь протягом року», – додав він.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 06.01.17
Подякував: 867 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:10

  Сибарит написав:........
Я не защищаю глупый индекс, но причина его непригодности несколько иная. Основное различие в силе традиции готовить дома. Чем больше народ готовит дома, тем более недооценена валюта его страны. Это единственное, что показывает индекс Бигмака. ....

Интересная мысль.
Можно чуть подробнее?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11317
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3491 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Який контракт? Газпром навіть не з*являється на тристоронні перемовини по майбутньому транзиту і всіляко зриває зустрічі

Так заганяють панду з усіх сторін - все одно потрапить у пастку. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6581
З нами з: 01.08.15
Подякував: 821 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:14

  aleksvan2020 написав:ниже 27.8 в этом году не словим уже..27.6 с напрягом допускаю
Усаджуйтесь добре, прилаштовуйтесь, як Ви бажаєте. :D
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 06.01.17
Подякував: 867 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 272273274275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, prodigy, Перес де Куэльяр, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1419, 1420, 1421
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14201 1637717
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 12:30
sportmercedes
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1393292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 262809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.