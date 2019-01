Додано: Чет 17 січ, 2019 14:07

freeze написав: prodigy написав: Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома" Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"



Здесь дело не совсем в деньгах.



Популярность партии Меркель и так сильно упала. Если Меркель как руководитель мощнейшего государства отреагирует на иногда грубоватые угрозы Трампа закрыв выгодный для Германии экономический проект, то всякие Альтернативы и другие оппоненты размажут просто рейтинг партии Меркель по стенке, заодно подняв свои рейтинги.

Типичная двухходовочка, и закрыть проект чревато потерей рейтинга и экономическими потерями, и продолжать не очень хорошо для дружбы с Трампом.

В итоге все равно это будет не наш праздник, а так - подачка с барского стола ....

