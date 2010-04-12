prodigy написав:Но США может остановить СП-2 только если потери от санкций существенно превысят доход от "скидки Газпрома"
Здесь дело не совсем в деньгах.
Популярность партии Меркель и так сильно упала. Если Меркель как руководитель мощнейшего государства отреагирует на иногда грубоватые угрозы Трампа закрыв выгодный для Германии экономический проект, то всякие Альтернативы и другие оппоненты размажут просто рейтинг партии Меркель по стенке, заодно подняв свои рейтинги. Типичная двухходовочка, и закрыть проект чревато потерей рейтинга и экономическими потерями, и продолжать не очень хорошо для дружбы с Трампом. Скорее всего достроят, пообещав Трампу покупать больше американского газа, Газпром заключит скорее всего какой-то не очень долгосрочный контракт на прокачку через Украину уменьшенного объема газа. Позиция такая - а там видно будет через несколько лет, как дальше поступать.
В итоге все равно это будет не наш праздник, а так - подачка с барского стола ....
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А Україна, за допомогою США, виторговує собі новий транзитний контракт. Фактично, для цього все це і було запущено, бо ПП2 все одно не заблокують, а нормальний новий конктракт підписати можливо.
Газпром(РФ) могут пойти на небольшие уступки при подписании нового контракта в 2020г, но: -будут тянуть время в надежде на "победу приемлемого кандидата" -только под угрозой нового пакета санкций
допускаю что договорятся где-то "посредине"(между той ценой, что была и той что сейчас предлагает Нафтогаз)
Який контракт? Газпром навіть не з*являється на тристоронні перемовини по майбутньому транзиту і всіляко зриває зустрічі, бо є ось що:
Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розповів про проблему виконання Газпромом рішення Стокгольмського арбітражу – отримання $2,6 млрд від російського газового монополіста. Як сказав Коболєв, «Нафтогаз» вже почав отримувати кошти від «Газпрому». «Ми вже почали їх (кошти – ред.) отримувати: списуємо надлишкові кошти, які нам Газпром переказував за транзит. По-друге, ініціювали юридичні процеси вже приблизно в шести юрисдикціях. У трьох з них – в Голландії, Швейцарії та Великобританії – у нас найближчим часом будуть слухання щодо примусового продажу. Там уже пройшли арешти активів. Я на цей процес дивлюся дуже оптимістично», – сказав Коболєв. При цьому глава «Нафтогазу» оптимістично налаштований щодо термінів стягнення 2,6 млрд доларів. «У Газпрому за кордоном майна на десятки мільярдів доларів. Ми вже заарештували його на суму, що перевищує обсяг боргу Газпрому перед нами. Я думаю, що це реально зробити десь протягом року», – додав він.
Сибарит написав:........ Я не защищаю глупый индекс, но причина его непригодности несколько иная. Основное различие в силе традиции готовить дома. Чем больше народ готовит дома, тем более недооценена валюта его страны. Это единственное, что показывает индекс Бигмака. ....
Интересная мысль. Можно чуть подробнее?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.