Додано: Чет 17 січ, 2019 14:39

Сибарит написав: Там, где люди не могут сами сделать себе котлету, их можно заставить платить большую цену, потому что они рискуют остаться голодными. Там, где люди не могут сами сделать себе котлету, их можно заставить платить большую цену, потому что они рискуют остаться голодными.

А конкуренции нигде нету?Один Макдональдс властвует во всём мире??И есть куча времени готовить даже в больших городах?Например в Киеве,где часто люди едут по 2 с лишним часа только в одну сторону на работу?Корень в себестоимости и нищете,нищие не ходят по ресторанам с одной стороны ибо нет денег,с другой стороны работают за 200-300 долларов с удовольствием,а во многих странах стандарт получать от 2000,даже за примитивную работу.Вы тоже наверное обвалист,их бесит этот индекс,но их можно понять,ибо хотят с десяткой косарей баксов купить пол мира,а индекс показывает,с одной стороны не купишь даже тут,с другой стороны,платил бы 1 евро за проезд,за булку хлеба не 15 грн,а 4 бакса,то даже и десятку эту было трудно собрать там,у нас очень недооценена рабсила и стоимость услуг,вот что показывает этот индекс.А у неучей всегда сопли,как это,я не олигарх,а тупая посредственность???У меня же есть деньги,ДОЛЛАРЫ!!Нет,я дартаньян а все лохи!!!вывсёврёте и с индексом тем болееПо курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))