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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 274275276277>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 81
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
56%
45
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:34

В этом году зима нас теплом не балует. А февраль-март у нас обычно самые холодные месяцы.
В связи с этим, как уже писал, по-моему, prodigy, придётся, скорее всего, докупать газ по зимним ценам. При больших объёмах это может повлиять на курс.
Нафтогаз України - Naftogaz
11 января в 15:48 ·
В підземних сховищах газу близько 13,1 млрд куб м.
Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 634,1 млн куб. м

https://www.facebook.com/NaftogazUA/.
(13,1 млрд куб м это на 09.01).
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 січ, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:37

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересная мысль.
Можно чуть подробнее?

Подробнее - это будет жуткий офтоп :)
Там, где люди не могут сами сделать себе котлету, их можно заставить платить большую цену, потому что они рискуют остаться голодными.

Если жуткий офтоп, то, возможно, в выходные?
Но по такому принципу любой промтовар можно впарить по бешеным ценам. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:39

  Сибарит написав:Там, где люди не могут сами сделать себе котлету, их можно заставить платить большую цену, потому что они рискуют остаться голодными.

А конкуренции нигде нету?Один Макдональдс властвует во всём мире??
И есть куча времени готовить даже в больших городах?Например в Киеве,где часто люди едут по 2 с лишним часа только в одну сторону на работу?
Корень в себестоимости и нищете,нищие не ходят по ресторанам с одной стороны ибо нет денег,с другой стороны работают за 200-300 долларов с удовольствием,а во многих странах стандарт получать от 2000,даже за примитивную работу.
Вы тоже наверное обвалист,их бесит этот индекс,но их можно понять,ибо хотят с десяткой косарей баксов купить пол мира,а индекс показывает,с одной стороны не купишь даже тут,с другой стороны,платил бы 1 евро за проезд,за булку хлеба не 15 грн,а 4 бакса,то даже и десятку эту было трудно собрать там,у нас очень недооценена рабсила и стоимость услуг,вот что показывает этот индекс.
А у неучей всегда сопли,как это,я не олигарх,а тупая посредственность???У меня же есть деньги,ДОЛЛАРЫ!!
Нет,я дартаньян а все лохи!!!вывсёврёте и с индексом тем более :lol:

По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:41

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересная мысль.
Можно чуть подробнее?

Подробнее - это будет жуткий офтоп :)
Там, где люди не могут сами сделать себе котлету, их можно заставить платить большую цену, потому что они рискуют остаться голодными.


На финансовом форуме слово "котлета" не всегда понимается в прямом значении этого слова. Я сам сначала подумал про пачку денег :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:47

о,сегодня чего то рано пошли заливать, обычно в 15:00 начинают :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:04

  zzzzzz написав:о,сегодня чего то рано пошли заливать, обычно в 15:00 начинают :mrgreen:

А что есть спрос?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:06

Парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем’єр-міністра Терези Мей щодо Brexit

пора слить фунты?
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте

.... так що свалу - нема!
- За Зе™ і не сушіть собі голову!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:20

Народ, технический вопрос.
Как почистить личку? Не могу найти, как удалить сообщения.
Заранее благодарен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:23

ЛАД поставить галочку напротив сообщения и внизу справа поменять вкладочку (нажав на треугольничек) на "удалить выделенное"
skorpi
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