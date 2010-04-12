В этом году зима нас теплом не балует. А февраль-март у нас обычно самые холодные месяцы. В связи с этим, как уже писал, по-моему, prodigy, придётся, скорее всего, докупать газ по зимним ценам. При больших объёмах это может повлиять на курс.
Нафтогаз України - Naftogaz 11 января в 15:48 · В підземних сховищах газу близько 13,1 млрд куб м. Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 634,1 млн куб. м
Сибарит написав:Там, где люди не могут сами сделать себе котлету, их можно заставить платить большую цену, потому что они рискуют остаться голодными.
А конкуренции нигде нету?Один Макдональдс властвует во всём мире?? И есть куча времени готовить даже в больших городах?Например в Киеве,где часто люди едут по 2 с лишним часа только в одну сторону на работу? Корень в себестоимости и нищете,нищие не ходят по ресторанам с одной стороны ибо нет денег,с другой стороны работают за 200-300 долларов с удовольствием,а во многих странах стандарт получать от 2000,даже за примитивную работу. Вы тоже наверное обвалист,их бесит этот индекс,но их можно понять,ибо хотят с десяткой косарей баксов купить пол мира,а индекс показывает,с одной стороны не купишь даже тут,с другой стороны,платил бы 1 евро за проезд,за булку хлеба не 15 грн,а 4 бакса,то даже и десятку эту было трудно собрать там,у нас очень недооценена рабсила и стоимость услуг,вот что показывает этот индекс. А у неучей всегда сопли,как это,я не олигарх,а тупая посредственность???У меня же есть деньги,ДОЛЛАРЫ!! Нет,я дартаньян а все лохи!!!вывсёврёте и с индексом тем более
По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.