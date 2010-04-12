Додано: Чет 17 січ, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 15,83 коп., на торгах четверга понизился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,0336 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,23 коп., составил 28,0365 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 28,03/28,07 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого стартовал бюджетный период.



Спустя 13 минут, на 10.18 Киева котировки «американца» сохранили нисходящий тренд, сопровождая его расширением спреда к 27,98/28,05 UAH/USD. На моменте рынок вялый и низколиквидный. Со слов непосредственных участников, безналичная пара доллар-гривня «восстанавливается» после довольно успешного размещения нашим Минфином гривневых и валютных ОВГЗ, в результате которого привлечено 9,7 млрд. грн. и $146,4 млн. Гривни, судя по всему. Оказалось недостаточно, и «варяги» ради высокодоходных гривневых ОВГЗ продавали СКВ, обеспечивая ее снижение на предыдущих торгах.



Около 11.04 Киева в четверг сформировавшиеся на предыдущих торгах низы курса безналичного доллара начали выкупаться, приподняв к указанному времени цену СКВ до 28,02/28,05 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.45, когда дефицит покупателей немного понизил офера «американца» до 28,02/28,04 UAH/USD. Судя по всему, подобная динамика «понравилась» и покупателям и продавцам доллара, которые «встречными» запросами взяли курс на сужение спреда. Вначале до 28,025/28,035, а спустя 50 минут, на 13.00 Киева, до 28,03/28,04 UAH/USD.



Эти цены СКВ оставались действующими до 13.45, когда новая волна продаж локальных «верхов» не инициировала поэтапное снижение курса «американца», оказавшегося около 14.35 на отметке 28,010/28,035 UAH/USD.



Не исключено, в этой коррекции рынку «помог» НБУ, разместивший 16-го свои депозитные сертификаты на 12,51 млрд. грн. Кстати, тренд на сжатие гривневой ликвидности подтвердило снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн.



С 14.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанке замерла на отметке 28,010/28,035 UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.



В районе цифры 28,010/28,035 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 17 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,25% с 27,6883 UAH/USD до 28,0336 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 17 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение нескольких предыдущих сессий доллар, прервав «зеленое» ралли, понизился, сформировав привлекательные для возобновления покупок уровни.



Во-вторых, сейчас в Украине сезон платежей налогов, и ради большего объема вырученной на межбанке за доллары гривни, бизнес искусственным путем, превентивной игрой на повышение, приподнимал действующие цены безналичного «американца». На подобную тактику указывала последовавшая после 13.45 динамичная коррекция курса СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, игроки «выпустили пар» на предыдущих сессиях, которые отличались высокой ликвидностью из-за размещения гривневых и валютных ОВГЗ при активном участии нерезидентов. Нынче на межбанке затишье, сопровождаемое отсутствием активных покупок СКВ.



В-третьих, не исключено, спад торговой активности произошел из-за очевидного тренда на сжатие гривневой ликвидности, на который указала динамика состояния коррсчетов НБУ.



В-четвертых, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупивший с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности, нынче НБУ на межбанке не видели.



Дата: 17 января 2019 г. 16.26



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,97/28,03 UAH/USD (с утра – 27,97-28,00/28,07-10 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)

€ – 31,90/32,08 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,05-10 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,08 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро заметно понизили темп коррекции, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с двумя минусами», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 17 января 2019 г. 16.16

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,97/28,02-03 UAH/USD (с утра 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню 27,97-98/28,00-03 0UAH/USD)

€ 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра 31,90-95/32,05-10 UAH/EUR, к полудню 31,85/32,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса».



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,97-98/28,00-03 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты низкие.



После обеда на киевском наличном рынке курсовая динамика замедлилась. В немалой степени этому способствовало установившееся «надежное» равновесие покупок и продаж.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 17 января 2019 г. 16.44



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,96/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)

€ – 31,85/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню – 31,90/32,05 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия сделок с розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.



До полудня это настроение начало меняться – ему на смену приходило преобладание клиентских оферов валюты.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на местном рынке незначительного преобладания клиентского «приноса», способствовавшего коррекции действующих цен к отметке: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB. Объемы сделок – розничные.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского «приноса», сопровождаясь неважной ликвидностью. По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 17 января 2019 г. на 16.05



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,98/28,03 UAH/USD (с утра - 28,02/28,09 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)

€ – 31,90/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,92/32,05 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,417 UAH/RUB)



US

