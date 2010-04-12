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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:50
Рад возвращению ДС. Спасибо!
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LuckyG
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:53
Конфетка написав:
Где посмотреть статистику помесячно или поквартально объём купленной и проданной валюты
респект, не забывай в своём экстазе, что за клон и обход месячного бана модерация блокирует новые ники... наверное...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:02
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:14
Долярчик
Вы свою глупость расширили с экономики на политику.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:14
Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:18
zzzzzz написав:
Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.
А мені здається,що раз вже вчора купив по 27.97,то по курсам 28.ХХ НБУ купувати не буде.
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tea
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:22
tea
ничего вчера НБУ не покупал
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:24
zzzzzz написав:
Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.
Если подозрения подтвердятся, это будет новое слово в интервенциях.
Сегодня, хоть котировки и падали, средневзвешенный вырос. На растущем рынке обычно не выкупают.
Но на присутствие крупного покупателя график намекает.
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Сибарит
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:25
zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал
Якщо не зраджує пам"ять,Іскатель писав,що купив.
П.С.ось знайшов.
Зелені букви підтверджують.Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось tea
в Чет 17 січ, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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tea
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