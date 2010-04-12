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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 276277278279>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 81
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
56%
45
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:50

Рад возвращению ДС. Спасибо!
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:53

  LuckyG написав:Рад возвращению ДС. Спасибо!


ДС семейная врач забанила на больничный. За неосторожность.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:53

  Конфетка написав:Где посмотреть статистику помесячно или поквартально объём купленной и проданной валюты

респект, не забывай в своём экстазе, что за клон и обход месячного бана модерация блокирует новые ники... наверное... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:02

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не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:14

Долярчик

Вы свою глупость расширили с экономики на политику.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:14

Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:18

  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.

А мені здається,що раз вже вчора купив по 27.97,то по курсам 28.ХХ НБУ купувати не буде.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:22

tea
ничего вчера НБУ не покупал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:24

  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.

Если подозрения подтвердятся, это будет новое слово в интервенциях.
Сегодня, хоть котировки и падали, средневзвешенный вырос. На растущем рынке обычно не выкупают.
Но на присутствие крупного покупателя график намекает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:25

  zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал

Якщо не зраджує пам"ять,Іскатель писав,що купив.
П.С.ось знайшов.
Зелені букви підтверджують.
Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось tea в Чет 17 січ, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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