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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 277278279280281>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 82
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
56%
46
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:25

  zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал

Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с) :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:33

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал

Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с) :)

Та да, это мы тут глупые смотрим всякие анализы , умным людям просто инсайд шепчут :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:42

Киев, Шулявка сейчас ПОВ 27,90/28,10
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:47

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с) :

Та да, это мы тут глупые смотрим всякие анализы

А Ви з Сибаритом в лабораторії лікарні працюєте? :mrgreen:
А кому зелені букви писали?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:54

Судя по динамике,гривну таки нештормит как раньше, приятно удивлен!
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mihail129
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:57

  fler написав:Киев, Шулявка сейчас ПОВ 27,90/28,10

Та то дорого, даже Гагарин спустился на землю, 28.05
Сегодня немного откупился по 28.03, полагая, что поднимется, а он опять вниз пошел.
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 17 січ, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:59

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Возможно 28.40 это был пик нынешнего января.
Продал слегка "для своих" по 28.3 10 дней назад :)
Закинул на депо под 18.5% на 3 мес, гулять так гулять.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:18

  mihail129 написав:Судя по динамике,гривну таки нештормит как раньше, приятно удивлен!
это продлиться до лета. Летом начнется шторм (обстоятельства непреодолимой силы).
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:23

  Proofy написав:
  somilitark написав:По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Возможно 28.40 это был пик нынешнего января.
Продал слегка "для своих" по 28.3 10 дней назад :)
Закинул на депо под 18.5% на 3 мес, гулять так гулять.

Теж друзям на Депозит закинули?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Proofy написав:Закинул на депо под 18.5% на 3 мес, гулять так гулять.
если не секрет где дают 18,5% на 3 мес?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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