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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:25
zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с)
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Сибарит
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:33
Сибарит написав: zzzzzz написав:tea
ничего вчера НБУ не покупал
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с)
Та да, это мы тут глупые смотрим всякие анализы , умным людям просто инсайд шепчут
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:42
Киев, Шулявка сейчас ПОВ 27,90/28,10
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fler
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:47
zzzzzz написав: Сибарит написав:
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно (с) :
Та да, это мы тут глупые смотрим всякие анализы
А Ви з Сибаритом в лабораторії лікарні працюєте?
А кому зелені букви писали?
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tea
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:54
Судя по динамике,гривну таки нештормит как раньше, приятно удивлен!
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mihail129
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:57
fler написав:
Киев, Шулявка сейчас ПОВ 27,90/28,10
Та то дорого, даже Гагарин спустился на землю, 28.05
Сегодня немного откупился по 28.03, полагая, что поднимется, а он опять вниз пошел.
Востаннє редагувалось Proofy
в Чет 17 січ, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:59
somilitark написав:
По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Возможно 28.40 это был пик нынешнего января.
Продал слегка "для своих" по 28.3 10 дней назад
Закинул на депо под 18.5% на 3 мес, гулять так гулять.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:18
mihail129 написав:
Судя по динамике,гривну таки нештормит как раньше, приятно удивлен!
это продлиться до лета. Летом начнется шторм (обстоятельства непреодолимой силы).
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:23
Proofy написав: somilitark написав:
По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Возможно 28.40 это был пик нынешнего января.
Продал слегка "для своих" по 28.3 10 дней назад Закинул на депо под 18.5% на 3 мес
, гулять так гулять.
Теж друзям на Депозит закинули?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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strategbob
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:28
Proofy написав:
Закинул на депо под 18.5% на 3 мес, гулять так гулять.
если не секрет где дают 18,5% на 3 мес?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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vitaliian
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