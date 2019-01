Додано: Чет 17 січ, 2019 19:04

https://thebabel.com.ua/articles/24460- ... oji-stavki

Глава Національного банку Яків Смолій заявив про наявність тенденцій, які можуть дозволити знизити облікову ставку.

