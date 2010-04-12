в южном, но это по акции
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:01
Re: Валютный рынок в контексте
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:04
Re: Валютный рынок в контексте
Глава Національного банку Яків Смолій заявив про наявність тенденцій, які можуть дозволити знизити облікову ставку.
«Будемо сподіватися, що той тренд (підвищення облікової ставки), який спостерігався в попередні роки, досяг піку і зміниться на знижувальний», — резюмував Смолій.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:06
В Акорді -18%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:06
Друзi хай самотурбуються.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11
Рожкова зараз на прямому, говорила між іншим, що сьогодні НБУ купляв.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11
Proofy, яким макаром 18,5% намалюється?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:20
Нажал у них пункт меню "Акции" и :
"Купуй у магазинах «Ашан» в період з 9.10.2014 по 5.11.2014"
Они хоть живые?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:21
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:22
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