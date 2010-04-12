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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 277278279280

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 82
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
56%
46
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:если не секрет где дают 18,5% на 3 мес?
в южном, но это по акции
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте

https://thebabel.com.ua/articles/24460- ... oji-stavki
Глава Національного банку Яків Смолій заявив про наявність тенденцій, які можуть дозволити знизити облікову ставку.
«Будемо сподіватися, що той тренд (підвищення облікової ставки), який спостерігався в попередні роки, досяг піку і зміниться на знижувальний», — резюмував Смолій.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:06

  Proofy написав:
  vitaliian написав:если не секрет где дают 18,5% на 3 мес?
в южном, но это по акции

В Акорді -18%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:06

  strategbob написав:
  Proofy написав:
  somilitark написав:По курсу,акция покупка по 28 наконец-то закончилась,кто не понял,я не виноват.Кто ждёт 28.50,пора к доктору на осмотр)))
Возможно 28.40 это был пик нынешнего января.
Продал слегка "для своих" по 28.3 10 дней назад :)
Закинул на депо под 18.5% на 3 мес, гулять так гулять.

Теж друзям на Депозит закинули?
Друзi хай самотурбуються.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11

  tea написав:
  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.

А мені здається,що раз вже вчора купив по 27.97,то по курсам 28.ХХ НБУ купувати не буде.


Рожкова зараз на прямому, говорила між іншим, що сьогодні НБУ купляв.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11

Proofy, яким макаром 18,5% намалюється?
https://bank.com.ua/content/uploads/Depoziti_fl.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Proofy написав:
  vitaliian написав:если не секрет где дают 18,5% на 3 мес?
в южном, но это по акции

В Акорді -18%.
Нажал у них пункт меню "Акции" и :
"Купуй у магазинах «Ашан» в період з 9.10.2014 по 5.11.2014"

Они хоть живые? :D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:21

  Квесторе_поверніться написав:Proofy, яким макаром 18,5% намалюється?
Говорю же, акция, +2.5% к 16
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:22

  ЛАД написав:В этом году зима нас теплом не балует. А февраль-март у нас обычно самые холодные месяцы.

А в Украине не самые холодные .....
Vadim V
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