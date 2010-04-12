Додано: Чет 17 січ, 2019 20:17

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 15,83 коп., на торгах четверга понизился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,0336 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,23 коп., составил 28,0365 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ понизилась в цене к 28,03/28,07 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого стартовал бюджетный период.



Спустя 13 минут, на 10.18 Киева котировки «американца» сохранили нисходящий тренд, сопровождая его расширением спреда к 27,98/28,05 UAH/USD. На моменте рынок вялый и низколиквидный. Со слов непосредственных участников, безналичная пара доллар-гривня «восстанавливается» после довольно успешного размещения нашим Минфином гривневых и валютных ОВГЗ, в результате которого привлечено 9,7 млрд. грн. и $146,4 млн. Гривни, судя по всему. Оказалось недостаточно, и «варяги» ради высокодоходных гривневых ОВГЗ продавали СКВ, обеспечивая ее снижение на предыдущих торгах.



Около 11.04 Киева в четверг сформировавшиеся на предыдущих торгах низы курса безналичного доллара начали выкупаться, приподняв к указанному времени цену СКВ до 28,02/28,05 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.45, когда дефицит покупателей немного понизил офера «американца» до 28,02/28,04 UAH/USD. Судя по всему, подобная динамика «понравилась» и покупателям и продавцам доллара, которые «встречными» запросами взяли курс на сужение спреда. Вначале до 28,025/28,035, а спустя 50 минут, на 13.00 Киева, до 28,03/28,04 UAH/USD.



Эти цены СКВ оставались действующими до 13.45, когда новая волна продаж локальных «верхов» не инициировала поэтапное снижение курса «американца», оказавшегося около 14.35 на отметке 28,010/28,035 UAH/USD.



Не исключено, в этой коррекции рынку «помог» НБУ, разместивший 16-го свои депозитные сертификаты на 12,51 млрд. грн. Кстати, тренд на сжатие гривневой ликвидности подтвердило снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн.



С 14.35 пара доллар-гривня на опустевшем МЕЖБАНКЕ замерла на отметке 28,010/28,035 UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.



В районе цифры 28,010/28,035 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 17 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 1,25% с 27,6883 UAH/USD до 28,0336 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 17 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение нескольких предыдущих сессий доллар, прервав «зеленое» ралли, понизился, сформировав привлекательные для возобновления покупок уровни.



Во-вторых, сейчас в Украине сезон платежей налогов, и ради большего объема вырученной на межбанке за доллары гривни, бизнес искусственным путем, превентивной игрой на повышение, приподнимал действующие цены безналичного «американца». На подобную тактику указывала последовавшая после 13.45 динамичная коррекция курса СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 17 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, игроки «выпустили пар» на предыдущих сессиях, которые отличались высокой ликвидностью из-за размещения гривневых и валютных ОВГЗ при активном участии нерезидентов. Нынче на межбанке затишье, сопровождаемое отсутствием активных покупок СКВ.



В-третьих, не исключено, спад торговой активности произошел из-за очевидного тренда на сжатие гривневой ликвидности, на который указала динамика состояния коррсчетов НБУ.



В-четвертых, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупивший с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности, нынче НБУ на межбанке не видели.



Наличный рынок в течение четверга очень сдержанно снижался в парах доллар-гривня и евро-гривня, с одной стороны реагируя на очевидное нежелание безналичного «американца» расти из-за смещения интереса бизнеса в направлении гривны, требовавшейся для фискальных платежей, с другой, реагируя на настроения клиентов, которые в рыночной экономике, «всегда правы».



Интересно отметить, что несмотря на незначительный (на 2,51 коп.) рост средневзвешенного курса безналичного «американца», имевший, как мы указали выше, «рукотворное происхождение», котировки наличного доллара по сравнению с закрытием среды понесли потери. Подтверждая тем самым исключительную «рыночность» «неформального» рынка наличных.



Большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) завершило торги четверга в условиях баланса спроса и предложения, и эта сбалансированность стала главной причиной приличных оборотов.



Исключение составил рынок Запорожья, где по итогам 17 января был сформирован преобладание клиентского предложения СКВ, и этот «перекос», думается, привел, в конечном счете, к потерям в ликвидности. Не исключено, запорожские валютчики не стали рисковать, дисконтируя цены из-за рисков потерять клиентский принос, и даже несколько приподняли курсы бидов по сравнению с локальными минимумами по состоянию на полдень. Не исключено, что более решительное снижение позиции «предложение», которая с полудня и до финиша сессии оставалась неизменной, могло бы заметно оживить клиентские покупки СКВ или, как минимум, выровнять местный рынок в баланс.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 3,0-6,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы), офера стали ниже на 5,0-8,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил Киев).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-6,0 коп., офера стали ниже на 5,0-7,0 коп.



В контексте объективности «прогноза» от «неформального» наличного рынка для ближайших торгов валютного межбанка, полагаю, с одной стороны стоит обратить внимание на очевидное замедление коррекции курса наличного «американца» после обеда в четверг, сулящее «зеленому» безналу некое подобие «боковика». С другой стороны эта «объективность рискует быть нарушенной из-за океана. Дело в том, что 21 января США отмечают день Мартина Лютера Кинга, обрекая украинский межбанк на низколиквидные понедельничные торги безналичным долларом непопулярным «в степях Украины» валютированием «завтра» или tom. Это обстоятельство способно заставить наших игроков «подсуетиться» на пятничной сессии валютного межбанка, а, как известно, в суете вероятны самые неожиданные сюрпризы, способные на излете бюджетного периода вызвать рост курса безналичного «американца». Просто из-за нежелания импортеров, извините, «заморачиваться» 21-го с «завтрашним» долларом, торги которого ввиду тонкости рынка чреваты еще большими сюрпризами, чем пятничная сессия.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 17 января в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 17 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,03 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро заметно понизили темп коррекции, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 17 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 4,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,97/28,03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 17-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,08 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. По состоянию на 12.02 Киева в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

После обеда на местном рынке наличный оптовые доллар и евро заметно понизили темп коррекции, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя некоторому прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с двумя минусами», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 17 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 4,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 16 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 3,0 коп., офера стал ниже на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 января уровнями 31,90/32,08 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 17-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в четверг «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 17-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1388 к $1,1380 потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, немного понизив в течение в течение четверга менее значимые офера наличного евро, учли и эту «зарубежную» «потерю», и внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1397, пара евро-доллар неспешно снижалась, оказавшись к 06.30 Киева в локальной «яме» ($1,1381), из которой ей удалось выбраться к началу европейской сессии форекса, которая стартовала около 09.05 с пика пары, прикоснувшейся к цифре $1,1393.



Как неоднократно наблюдалось ранее, европейская сессия рынка forex отличалась изрядной волатильностью и высокой курсовой динамиков пары евро-доллар.



Последняя уже около 09.30 успела провалиться к $1,1374, инициировав динамичное ралли из этого «провала», сумев около 15.00 Киева вырасти к $1,1405, где, впрочем, не задержалась, начав очередную коррекцию, уронившую пару по состоянию к $1,1375, отскочившую вскоре к $1,1385.



Впоследствии, с 18.10 до 20.10 Киева пара евро-доллар не покидала район цифры $1,1385…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение к евро и иене в ходе европейских торгов в четверг, тогда как японская валюта дорожает из-за повышенного спроса на защитные активы.



Евро торгуется к 14.55 Киева в районе $1,1403 против $1,1397 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥124,02 по сравнению со ¥124,28 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥108,76 против ¥109,09 в среду.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, понизился на 0,05%.



Рост курса иены вызван опасениям по поводу будущего процесса выхода Великобритании из ЕС, а также эскалации конфликта между США и Китаем.



Ранее СМИ сообщили, что федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.



Эксперты Citigroup повысили прогноз курса иены к доллару на среднесрочную перспективу (6-12 месяцев) до 103 иены за доллар с ожидавшихся ранее 108.



Тем временем рынок продолжает следить за ситуацией в Великобритании, где накануне члены Палаты общин британского парламента выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.



За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против - 325 депутатов. Таким образом, стране удалось избежать проведения досрочных выборов, которые могли еще больше осложнить процесс выхода Великобритании из ЕС.



Во вторник Палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по Brexit. «За» проголосовали только 202 депутата, «против» - 432.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2908 против $1,2885 днем ранее и €1,1319 за фунт по сравнению с €1,1310 в среду. Накануне фунт подорожал на 0,2% к доллару и на 0,4% к евро.



События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель.



В четверг в течение дня позитивная динамика теряла силу, а рынки все больше проникались настроением фиксации прибыли от предыдущего ралли. Тем не менее, ключевые позитивные факторы до сих пор остаются в силе. Представители ФРС продолжают говорить о необходимости паузы в повышениях ставки для прояснения ситуации.



В ЕЦБ отметили замедление экономики и торможение инфляции, что остановило рост евро. При этом, как в США, так и Европе, центральные банки убеждают, что экономики хотя и демонстрируют замедление, все же далеки от рецессии, что поддерживает оптимистичный настрой рынков. Кроме того, полагаем, ралли подпитывают надежды на китайские стимулы. Налоговые послабления, смягчение монетарной политики, а также вливания ликвидности со стороны ЦБ Китая в последние недели помогали азиатским индексам демонстрировать принципиальный разворот к росту.



Помимо этого, на рынках укрепляется вера в то, что сильная отчетность американских банков является признаком здоровья экономики США и помогает акциям расти. На этом фоне тема шатдауна правительства США ушла на второй план.



Первоначально эта новость имела негативные последствия для доллара, однако в последнюю неделю он постепенно восстанавливает позиции. Потихоньку участники рынка возвращаются ко мнению, что ФРС может повышать ставки в 2019 году, тем не менее, оценивая вероятность повышения всего в 10% (против 23% - на шансы снижения).



На наш взгляд, стоит ожидать, что рынки будут более серьезно рассматривать шансы ужесточения политики в течение 2019 года, если экономика США не преподнесет неприятных сюрпризов. При этом, ожидания снижения ставок будут постепенно отходить на второй план (сейчас это больше похоже на позиционирование рынка, нежели на прогноз).



Такое сочетание факторов способно оказаться благоприятным для доллара, который долгое время находился под давлением. Однако все может перемениться, если другие регионы - например, Европа, - не удивят резким ускорением. Впрочем, подобный сюрприз от еврозоны пока из разряда фантастики.



Итак, пара евро-доллар все-таки опустилась под отметку $1,14 в среду. Падение евро происходило с утра без какого-либо видимого повода, пара упала на фигуру от утренних уровней в районе $1,1480, до $1,1380, еще до голосования по Brexit. Итог голосования в парламенте Великобритании оказался разгромным для премьер-министра Терезы Мэй, разница между проголосовавшими «за» и «против» составила более чем 200 голосов в пользу последних. Однако евро на итоги референдума отреагировал слабо, лишь слегка откатив падение, в то время как фунт стерлингов сильно вырос, отыграв две фигуры падения, показанные ранее в тот же день. Как ни странно, итоги голосования были восприняты рынками даже позитивно, т.е. благоприятно для аппетитов к риску, поскольку столь явное поражение Мэй увеличивает шансы на перенос даты Brexit с 29 марта, шансы на второй референдум или вообще на отмену Brexit.



Полагаю, сейчас рынок имеет дело с тем, что пару евро-доллар продают крупные игроки, пока рынки отвлечены темой Brexit, и это начало среднесрочного тренда на рост доллара. То есть выход за отметку $1,15 от 09 января оказался ложным. Поход за стопами выше отметки $1,15 состоялся не в праздничные дни и околопраздничные дни, как мы ожидали в конце прошлого года, а уже после того, как рынки вернулись к нормальной работе. После чего пара евро-доллар начала без видимого повода снижаться.



Первое четкое и резкое немотивированное снижение произошло 11 января, в ту пятницу пара сходу от $1,1530 упала до $1,1460. Отметим, что когда ближе к концу апреля прошлого года пара евро-доллар начала снижаться от отметки $1,24, и в итоге опустилась до $1,15 к концу мая, все это движение не находило и в итоге не нашло каких-либо вразумительных объяснений у комментаторов рынка.

Консенсус-прогноз Bloomberg в то время, когда пара евро-доллар колебалась между $1,22 и $1,25 (в феврале-марте 2018 г.), предполагал дальнейшее ослабление доллара вплоть до $1,30 по паре евро-доллар.



Сейчас ситуация сходная, комментаторы рынков ждут падения доллара на смягчении риторики ФРС и шатдауне правительства США, а также на том, что ситуация в международной торговле придет в норму в связи с достижением договоренностей между США и Китаем, плюс экономика Китая получит поддержку от мер, принятым правительством Китая. Однако может оказаться так, что мировой экономике повышениями ставок ФРС и торговой войной уже нанесен больший ущерб, чем предполагается.



Последние данные по торговому балансу США за Китай в декабре показали резкое снижение объемов внешней торговли, экспорт упал с 5,4% г/г до -4,4% г/г (прогноз 2,0% г/г), импорт упал с 3,0% г/г до -7,6% (прогноз 4,5 г/г).



Поскольку Европа является основным торговым партнером Китая, в таких условиях растут шансы на то, что ослабление экономики Европы, особенно высоко ориентированной на экспорт Германии, продлится на IV квартал, то есть Германия войдет в рецессию.

Ни о каком росте евро в таких условиях не может быть и речи.



Впрочем, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, вероятность рецессии в еврозоне в ближайший год составляет лишь 15%, в то время как вероятность рецессии в США – 25%.



В любом случае, если дело движется к экономическому спаду, доллар будет расти как инструмент ухода от риска. Тем более, что высокая процентная ставка в США делает американские облигации весьма привлекательным активом. Однако, помнится, мы уже писали об этом «безальтернативном» варианте, пророчащем укрепление «американца» как в случае ренессанса экономики США, так и при глобальных рисках рецессии.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,90/32,08 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 17 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 50 пунктов, офера прибавили 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с двумя минусами», немного улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившемуся 5,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 января по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.



Прервав коррекцию курса безналичного доллара на украинском валютном межбанке, рынок безналичной пары доллар-гривня продемонстрировал очевидное желание войти в «ситуативный» боковой тренд на приподнявшихся немного уровнях с предыдущей сессии. Последнее наверняка устраивает украинские финансовые власти, ожидающие рост поступления в Казну на фоне пика бюджетного периода.



Мы не исключаем, что относительная курсовая стабильность на рынке «зеленого» безнала протянется до завершения текущей недели. Последняя декада января имеет шансы открыться 21-го попытками возобновления наблюдавшегося в четверг миниотскока курса безналичного «американца». Впрочем, очень многое будет зависеть от состояние гривневой ликвидности, жестко контролируемой регулятором. Если к указанному сроку острота сезона платежей в Казну «смягчится», НБУ может немного прикрутить гайки монетарного регулирования.



На 21-е намечено лишь 2 вида платежей в Казну «соцстраховского» характера, а в дальнейшем до 25-го платежи бизнеса отсутствуют. Так что, после понедельника шансы на относительную стабильность безналичной пары доллар-гривня достаточно высоки. Если, повторимся, регулятор не «перегнет палку» с монетарным регулированием.



Только что приведенный вариант прогноза для отечественного валютного рынка не учитывает выходной день в США 21 января. В понедельник Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга и, как мы указали выше, обрекает торги безналичным «американцем» валютированием «завтра», режимом, непопулярном у нас в стране.



Это обстоятельство способно заставить наших игроков «подсуетиться» на пятничной сессии валютного межбанка, а, как известно, в суете вероятны самые неожиданные сюрпризы, способные на излете бюджетного периода вызвать рост курса безналичного «американца». Просто из-за нежелания импортеров, извините, «заморачиваться» 21-го с «завтрашним» долларом, торги которого ввиду тонкости рынка чреваты еще большими сюрпризами, чем пятничная сессия.



US