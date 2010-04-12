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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 280281282283>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 84
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
57%
48
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:52

  Vadim V написав:Аллергия на мышебратьев .

От моканули,всю легенду коту под хвост,штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу(с).
Сразу видно,что когда пишут настоящие "наши",то никому в голову не придёт оправдываться ,мы же на украинском форуме это как само собой разумеющееся ,никто не упоминает по сто раз фразы:в Украине,у нас,мы пахали,почему только нам,это на будущее ольгинцам,а то действительно смешно,иногда уже тракторы в полях в конце марта,а вот за поребриком самые суровые методички и "самые холодные месяцы :lol: "

Отдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))

По курсу,боковик,и главная интрига дня,а когда же НБУ позволит сходить хотя бы на 27.50,ведь Минфин должен сливать валюту для покрытия бюджетного дефицита,он даже не всё возможное привлёк в 18-м году на международных рынках и под гарантии кредиторов,или они дождутся посевной,что бы интереснее горочки были?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:57

  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.


Сегодня не было Нацбанка. Вчера был. Сегодня -нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:58

  Искатель написав:Сегодня не было Нацбанка. Вчера был. Сегодня -нет.

Странно,рыбный день,а Якова не было,это может потому что он в Зраде выступал?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:00

  дядя Caша написав:
Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.
US

Чи по 28,0хх
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:08

  Ой+ написав:
  дядя Caша написав:
Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.
US

Чи по 28,0хх

Тише,не спугните,мессия знает о чём глаголит. :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:09

  somilitark написав:
  Искатель написав:Сегодня не было Нацбанка. Вчера был. Сегодня -нет.

Странно,рыбный день,а Якова не было,это может потому что он в Зраде выступал?)))


Там помощнички есть... ДС их называет "вассалы". Они могут и без главного неплохо работать...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:09

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.


Сегодня не было Нацбанка. Вчера был. Сегодня -нет.

Я смотрю по анализу ликвидности.
При всем уважении к ДС я склоняюсь доверять данным статистике НБУ. Анализ ликвидности говорит что вчера не было НБУ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:10

  Ой+ написав:
  дядя Caша написав:
Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.
US

Чи по 28,0хх

Докторша два тижні забороняли ДС пити Портвейн.
А сьогодні вже можна.
Тому давайте пробачимо ДС якісь неспівставності в зелених буквах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:16

  Proofy написав:,Вытянул же :), :D

да, но они сказали, что это у них первый раз за 3 дня
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:18

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.


Сегодня не было Нацбанка. Вчера был. Сегодня -нет.

Я смотрю по анализу ликвидности.
При всем уважении к ДС я склоняюсь доверять данным статистике НБУ. Анализ ликвидности говорит что вчера не было НБУ.

ЗЗЗЗЗЗ - а чи було хоч раз до цього,щоб зелені букви писали,що НБУ купив,а аналіз ліквідності потім цього не підтвердив?
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