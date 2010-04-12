"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января, – ред.) и утверждаться правлением НБУ", – сказал Смолий.
При этом глава Нацбанка напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.
"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки, – ред.), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", – резюмировал Смолий Источник: https://biz.censor.net.ua/n3107007
Ой+ написав:Катерина Р. сьогодні з 10 хв. "Сьогодні ми купили..."
Интересное выступление. Послушал с 8 минуты. До сих пор представители НБУ утверждали, что сглаживаются ситуативные колебания, а не сезонные. Стратегия интервенций это подтверждала. Сглаживание сезонных колебаний не декларировалось и не прослеживалось. А Рожкова говорит о сглаживании сезонных колебаний. Говорит как-то не очень уверенно. Общие фразы те же, а смысл немножко уплывает. Создается впечатление, что валютным рынком в НБУ занимаются другие люди.
Информация об интервенции, для которой не было повода, тоже интересна. Завтра по данным НБУ проверим, насколько прямые у нас прямые эфиры
"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января, – ред.) и утверждаться правлением НБУ", – сказал Смолий.
При этом глава Нацбанка напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.
"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки, – ред.), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", – резюмировал Смолий Источник: https://biz.censor.net.ua/n3107007
Які логічні висновки з цього спічу випливають. НБУ до цього таргетував інфляцію,піднімаючи ставки,щоб загнати її в однозначне число.Мета досягнута. Тепер НБУ буде пробувати знижувати ставки.Але це може нести ризик для курса.
Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче .
Перес де Куэльяр написав:Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче .