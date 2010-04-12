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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 280281282283

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 84
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
57%
48
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:20

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.


Сегодня не было Нацбанка. Вчера был. Сегодня -нет.


Катерина Р. сьогодні з 10 хв. "Сьогодні ми купили..."
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:20

tea
Чай, хватит. Разговор ни о чем.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:21

  zzzzzz написав:tea
Чай, хватит. Разговор ни о чем.

Добре. :wink:
Будемо чекати аналізу ліквідності. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:46

"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января, – ред.) и утверждаться правлением НБУ", – сказал Смолий.

При этом глава Нацбанка напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.

"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки, – ред.), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", – резюмировал Смолий Источник: https://biz.censor.net.ua/n3107007
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:Катерина Р. сьогодні з 10 хв. "Сьогодні ми купили..."

Интересное выступление. Послушал с 8 минуты.
До сих пор представители НБУ утверждали, что сглаживаются ситуативные колебания, а не сезонные. Стратегия интервенций это подтверждала. Сглаживание сезонных колебаний не декларировалось и не прослеживалось. А Рожкова говорит о сглаживании сезонных колебаний. Говорит как-то не очень уверенно. Общие фразы те же, а смысл немножко уплывает. Создается впечатление, что валютным рынком в НБУ занимаются другие люди.

Информация об интервенции, для которой не было повода, тоже интересна. Завтра по данным НБУ проверим, насколько прямые у нас прямые эфиры :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57

Сибарит
Чуприй вчера уже сказал что нерезиденты купили гривневых ОВГЗ на 150 млн.долларов :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:15

  zzzzzz написав:
"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января, – ред.) и утверждаться правлением НБУ", – сказал Смолий.

При этом глава Нацбанка напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.

"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки, – ред.), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", – резюмировал Смолий Источник: https://biz.censor.net.ua/n3107007

Які логічні висновки з цього спічу випливають.
НБУ до цього таргетував інфляцію,піднімаючи ставки,щоб загнати її в однозначне число.Мета досягнута.
Тепер НБУ буде пробувати знижувати ставки.Але це може нести ризик для курса.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:24

Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30

  Перес де Куэльяр написав:Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче .

*Відправлено з Чату


Ого, то це буде виглядати, як панічний злив. А в травні буде 26.5?
Я думаю, що якщо так буде, то економічна активність ще більше сповільніться.
change_pm
 
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