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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:50
tea
Вгорі ЗЗЗЗЗ дав частину інтерв"ю голови НБУ,з якої випливає,що ставку можуть спробувати знизити.На це може бути ерекція курса.
Эрекция курса? Что-то новое, еще не слышал.
Почему вы считаете, что курс доллара к гривне может увеличиться? Снижение учетной ставки, напротив, будет позитивным сигналом и должно способствовать укреплению, а не падению гривны.
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Сержик
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:52
tea написав: Перес де Куэльяр написав:
і на кінець січня можливо вже буде 27.30,
Врахуйте,що в січні ще попереду - розгляд облікової ставки.
Вгорі ЗЗЗЗЗ дав частину інтерв"ю голови НБУ,з якої випливає,що ставку можуть спробувати знизити.На це може бути ерекція курса.
Це поперше натяк, для тих, щоб поспішали вскочити в гривневі ОВДП, поки Мінфін дає 18.5%, а доляри на МБ Регулятор підхопить в "гніздо".
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:53
Сержик написав:tea
Вгорі ЗЗЗЗЗ дав частину інтерв"ю голови НБУ,з якої випливає,що ставку можуть спробувати знизити.На це може бути ерекція курса.
Эрекция курса? Что-то новое, еще не слышал.
Почему вы считаете, что курс доллара к гривне может увеличиться? Снижение учетной ставки, напротив, будет позитивным сигналом и должно способствовать укреплению, а не падению гривны.
Логічний ланцюжок такий.
Зниження облікової - зниження вартості грошей - гроші стають дешевшими - більший ризик для курса.
А чим дорожчі гроші,тим менший ризик для курса.
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tea
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:56
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:
і на кінець січня можливо вже буде 27.30,
Врахуйте,що в січні ще попереду - розгляд облікової ставки.
Вгорі ЗЗЗЗЗ дав частину інтерв"ю голови НБУ,з якої випливає,що ставку можуть спробувати знизити.На це може бути ерекція курса.
Це поперше натяк, для тих, щоб поспішали вскочити в гривневі ОВДП, поки Мінфін дає 18.5%, а доляри на МБ Регулятор підхопить в "гніздо".
Это называется словесные интервенции. Как бы межбанк не отреагировал в противоположную стороны, мы все помним слова классиков - " Гривна находится вблизи своих справделивых значений" (с)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:56
tea написав:
На це може бути ерекція курса.
Как тогда они будут проводить аукционы по ОВГЗ,много сейчас покупателей?
Или тихонько выдадут рефинанс госбанкам,а те купят ОВГЗ?
Что скажет МВФ,один гордый турецкий президент долго не хотел повышать ставку,что случилось с лирой все помнят)))
Думаю они хотели действовать на упреждение,мол серьёзного укрепления не ждите весной и летом,а то снизим точно ставку.
На самом деле думаю не снизят,тогда погашать Минфину облигации придётся по расписанию,а рыночные аукционы по размещению биллей можно даже не проводить,кто туда придёт,если 19% крутят носом,но точно будут брать 16%?
Может быть после парламентских выборов и устаканившихся раскладов,но там новый или скорее старый нежданчик,это траблы с транзитом и объёмом золотых яиц,которые могут убежать в канализацию и их надо будет чем-то возместить.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:03
somilitark написав: tea написав:
На це може бути ерекція курса.
Как тогда они будут проводить аукционы по ОВГЗ,много сейчас покупателей?
Или тихонько выдадут рефинанс госбанкам,а те купят ОВГЗ?
Что скажет МВФ,один гордый турецкий президент долго не хотел повышать ставку,что случилось с лирой все помнят)))
Я бачу цю можливу гру так.
До дати винесення рішення по обліковій ставці гривня буде зміцнюватись.
В день оголошення ставки,якщо НБУ вирішить її знизити на 0.5%,а засідання буде,мабуть,о 14.00,після зниження всі Гагаріни України спробують в цей же день підняти курс продажу,не вище ніж на 10-15 копійок.
Але клієнти брати по таких курсах не будуть,тому вже наступного дня курс знову почне потроху знижуватись.
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tea
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:08
somilitark написав:
Что скажет МВФ,один гордый турецкий президент долго не хотел повышать ставку,что случилось с лирой все помнят)))
Так вот, нечто подобное - только за деньги - есть и в Турции: вчера изучал вопрос - это так называемое "Государственное страхование".
Вами занимаются по первому "чиху" и по полной программе.
Договор - на семью и стоит вообще-то недешево: около 500 лир (менее 100 долларов в месяц).
Что интересно, год назад доллар к лире был 3,50 - цена была 456 лир.
Сегодня доллар к лире 5,40, а такое страхование стоит все теже 456 лир.
Каждый ли может себе оформить такое Медицинское обслуживание в лучших медицинских клиниках Турции?Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:12
tea написав:
о 14.00,після зниження всі Гагаріни України
спробують в цей же день підняти курс продажу,не вище ніж на 10-15 копійок.
Але клієнти брати по таких курсах не будуть,тому вже наступного дня курс знову почне потроху знижуватись.
Подвальные братки с философией из 90-х институтов не кончали,они барыги,именно поэтому они и захватили сладкие места,цинизм и нахальство правят миром,есть спрос,можно качать вверх легко,нет бумаги,они тут не показываются и не дудят в дудку и не отсвечивают,тихонько морозятся и съезжают со сделки,если кто-то из конкурентов чихнул и берёт уже ниже,вот и вся "учётная ставка и жёсткий монетаризм".
Так что в молоко Чай,спросить что такое учётная ставка и как она влияет на курс,то условный гагарин опять запоёт,что вы нас в гейропу тянете,а ему хочется стандартов совка,как летёха из кэгэбе скажет,так и будет.Он за братские народы и красную весну,не понимая,что первый в расход пойдёт от ещё "умнее" кандидатов в революционеры.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:13
zzzzzz написав:
Это называется словесные интервенции.
Ви в день оголошення ставки завжди проводите опитування - чи піднімуть чи ні.
А давайте сьогодні опитаємо форумчан.
Питання звучить наступним чином.
Як думаєте,після інтерв"ю Голови НБУ,яке сьогодні оприлюднив ЗЗЗЗЗ,чи буде знижена облікова ставка чи ні.
а) буде знижена
б) залишиться незмінною.
Моя відповідь така - 70/30,що буде знижена.
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tea
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:14
somilitark написав:
Так что в молоко Чай
Можливо.
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