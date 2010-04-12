Додано: Чет 17 січ, 2019 23:12

tea написав: о 14.00,після зниження всі Гагаріни України спробують в цей же день підняти курс продажу,не вище ніж на 10-15 копійок.

Але клієнти брати по таких курсах не будуть,тому вже наступного дня курс знову почне потроху знижуватись. о 14.00,після зниженняспробують в цей же день підняти курс продажу,не вище ніж на 10-15 копійок.Але клієнти брати по таких курсах не будуть,тому вже наступного дня курс знову почне потроху знижуватись.

Подвальные братки с философией из 90-х институтов не кончали,они барыги,именно поэтому они и захватили сладкие места,цинизм и нахальство правят миром,есть спрос,можно качать вверх легко,нет бумаги,они тут не показываются и не дудят в дудку и не отсвечивают,тихонько морозятся и съезжают со сделки,если кто-то из конкурентов чихнул и берёт уже ниже,вот и вся "учётная ставка и жёсткий монетаризм".Так что в молоко Чай,спросить что такое учётная ставка и как она влияет на курс,то условный гагарин опять запоёт,что вы нас в гейропу тянете,а ему хочется стандартов совка,как летёха из кэгэбе скажет,так и будет.Он за братские народы и красную весну,не понимая,что первый в расход пойдёт от ещё "умнее" кандидатов в революционеры.