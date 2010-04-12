Всё решается на МБ среди треугольника:Минфин,НБУ,банки.
Население благодаря решительным реформам больше думает о коммуналке,об овощах по цене тропических фруктов, о золотом проезде,о лекарствах и не дай бог заболеть и попасть в "бесплатную" больницу.
Мяч на поле государства,население больше сдаёт валюты,вклады приростают максимум на процент капитализации,будет политическая воля,будут держать курс и хоть какой никакой,но уровень жизни,если нет,то отсюда уедут не только 20-30-40 ка летние,а даже участники варшавского восстания.