Всё решается на МБ среди треугольника:Минфин,НБУ,банки. Население благодаря решительным реформам больше думает о коммуналке,об овощах по цене тропических фруктов, о золотом проезде,о лекарствах и не дай бог заболеть и попасть в "бесплатную" больницу. Мяч на поле государства,население больше сдаёт валюты,вклады приростают максимум на процент капитализации,будет политическая воля,будут держать курс и хоть какой никакой,но уровень жизни,если нет,то отсюда уедут не только 20-30-40 ка летние,а даже участники варшавского восстания.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Отдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))
Как бы то ни было, но от Оксанки была практическая польза, смазывала ролики - выражала готовность к действиям итд А Петросянов тут развелось не по делу.