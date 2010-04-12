somilitark написав:Отдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))
Как бы то ни было, но от Оксанки была практическая польза, смазывала ролики - выражала готовность к действиям итд А Петросянов тут развелось не по делу.
somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации
Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma
somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации
Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma
Гривня всему голова - адаптированное для денег наблюдение по хлебу в контексте состояния валютного рынка. особенно в бюджетный период.