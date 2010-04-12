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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 282283284285

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 84
1. меньше 27
12%
10
2. 27 - 28.50
57%
48
3. 28.50 - 30
23%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:39

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Отдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))
Как бы то ни было, но от Оксанки была практическая польза, смазывала ролики - выражала готовность к действиям итд А Петросянов тут развелось не по делу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:43

Re: Валютный рынок в контексте

Учетную ставку могут снизить) Вот это ход)
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/17/644393/
Наверное, словесная попытка смотивировать побольше заходить в ОВГЗ, пока ставки еще высокие))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:37

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации


Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:37

  Ой+ написав:
  somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации


Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma


Гривня всему голова - адаптированное для денег наблюдение по хлебу в контексте состояния валютного рынка. особенно в бюджетный период.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:50

дядя Caша
В декабре физики принесли в банки 11 млрд грн + 110 млн.долларов.
А вообще лучше вот здесь смотреть.
Зображення

Вот нашел данные ,это было 18.01.2018

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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