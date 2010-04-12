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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 283284285286287>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 86
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
49
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:39

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Отдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))
Как бы то ни было, но от Оксанки была практическая польза, смазывала ролики - выражала готовность к действиям итд А Петросянов тут развелось не по делу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:43

Re: Валютный рынок в контексте

Учетную ставку могут снизить) Вот это ход)
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/17/644393/
Наверное, словесная попытка смотивировать побольше заходить в ОВГЗ, пока ставки еще высокие))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:37

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации


Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:37

  Ой+ написав:
  somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации


Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma


Гривня всему голова - адаптированное для денег наблюдение по хлебу в контексте состояния валютного рынка. особенно в бюджетный период.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:50

дядя Caша
В декабре физики принесли в банки 11 млрд грн + 110 млн.долларов.
А вообще лучше вот здесь смотреть.
Зображення

Вот нашел данные ,это было 18.01.2018

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса начинает день с продаж доллара по 27,94
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».

Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.

Дата: 18 января 2019 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,91/28,04 UAH/USD
€ – 31,82/32,02 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:28

Re: Валютный рынок в контексте

.... ану, прогнозери, коротко - прогноз на другу половину дня - верх/вниз?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:29

Нацбанк вышел с покупкой.
Кто там анализирует ликвидность, запишите, потом проверите :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

... у Лева 85/95.... сповзаємо...
:shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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