somilitark написав:Отдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))
Как бы то ни было, но от Оксанки была практическая польза, смазывала ролики - выражала готовность к действиям итд А Петросянов тут развелось не по делу.
somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации
Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma
somilitark написав:вклады приростают максимум на процент капитализации
Українці активно збирали гривню в кінці 2018 року і складали на свої рахунки в банках. Обсяг депозитів населення в національній валюті в грудні зріс на 4%, і досяг 269,1 млрд. грн., повідомляється в свіжому звіті Нацбанку. Портфель валютних депозитів населення українських банків в грудні 2018 року підріс на 1,4% і досяг $8,6 млрд.https://news.finance.ua/ua/news/-/44202 ... y-groshyma
Гривня всему голова - адаптированное для денег наблюдение по хлебу в контексте состояния валютного рынка. особенно в бюджетный период.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.