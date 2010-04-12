Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Отрицательная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».



Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 27,98/28,02 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 17 января по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1390, повысившись до $1,1397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1391 на открытии торгов в Европе.



Дата: 18 января 2019 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,91/28,04 UAH/USD

€ – 31,82/32,02 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB



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