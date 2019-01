Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:41

change_pm написав: Перес де Куэльяр написав: Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче .



Ого, то це буде виглядати, як панічний злив. А в травні буде 26.5?

Я думаю, що якщо так буде, то економічна активність ще більше сповільніться. Ого, то це буде виглядати, як панічний злив. А в травні буде 26.5?Я думаю, що якщо так буде, то економічна активність ще більше сповільніться.



З чого б це? Імпорт та його споживання зростатиме. Експортери не матимуть особливого вибору, поки зберігається обовязковий продаж та місячні/квартальні податкові виплати в гривні. З чого б це? Імпорт та його споживання зростатиме. Експортери не матимуть особливого вибору, поки зберігається обовязковий продаж та місячні/квартальні податкові виплати в гривні.

