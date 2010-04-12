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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:33
Привет из Днепра-2
До 10.27 Киева безналичная пара доллар-гривня на торгах межбанка не покидала отметку 27,98/28,02 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
Дата: 18 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.29
Мелкий опт «неформал»
$ 27,98/28,03 UAH/USD
EUR 31,80/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:41
change_pm написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30
, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче
.*Відправлено з Чату
Ого, то це буде виглядати, як панічний злив. А в травні буде 26.5?
Я думаю, що якщо так буде, то економічна активність ще більше сповільніться.
З чого б це? Імпорт та його споживання зростатиме. Експортери не матимуть особливого вибору, поки зберігається обовязковий продаж та місячні/квартальні податкові виплати в гривні.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:44
Долярчик написав:
... у Лева 85/95.... сповзаємо...
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49
Привет из Днепра-3
С 10.40 котировки безналичного «американца» просели к 27,97/28,00 UAH/USD на возобновившихся продажах СКВ из-за нехватки гривни, не покидая эту цифру до 10.47 Киева.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/28,02 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера потеряли по 4,0-7,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.
Дата: 18 января 2019 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе «поголовные» продажи СКВ по 28,00 и дефицит гривни.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52
[url][/url]hamster bear
Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.
Если на то пошло бизнесу и государству максимально интересен прогнозируемый, контролируемый, плавный девал гривны.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01
Привет из Днепра-4
Не исключено, утренняя коррекция долларовых цен на валютном межбанке напрямую связана с дефицитом гривни, характерным для бюджетного периода. Кроме того, не стоит забывать, что накануне регулятор «связал» 15,686 млрд. грн. размещением своих депозитных сертификатов на эту сумму.
Тем временем, к 10.58 котировки безналичного «американца» пробили вниз уровень 28,00 UAH/USD, оказавшись на отметке 27,96/27,99 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут в нисходящем тренде, доллар продают ради гривни, которой пока не хватает», - обрисовал ситуацию наш консультант.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:02
нерезы начали входить в грн ОВГЗ, т.е. расчет на то что курс до конца года как минимум останется +/- на текущих уровнях.
как думаете, может стоит тоже вложиться в ОВГЗ грн?
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:03
если это так, то по мимо доходности можно будет заработать на росте котировок
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:04
hamster bear написав: change_pm написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому в цьому сезоні курс доляра на МБ не досягнув позначок минулого року. Якщо поглянути на графік і порівняти як відбувався рух, то є певна відмінність . Минулого сезону курс доляра поступово зростав і коли досяг певної вищої позначки почав знижуватись. Цього сезону цієї позначки яка була роком раніше не треба досягати, бо на початку було різке зростання і потім майже 4.5 місяці курс тримали високий 28+ - , це не шкодить економічним розрахункам, немає різких коливань і вирівнює середню курса з тим, що якби намалювали «пік» свічку, як минулі роки. Я б не чекав вже суттєвого зростання котирувань доляра, бо прийшла пора сезонності приземлятися, під натиском готівкового ринку, як бачимо ЧР занурився під, МБ відступить і на кінець січня можливо вже буде 27.30
, цілком прийнятний рівень з переходом на лютий на 27 і нижче
.*Відправлено з Чату
Ого, то це буде виглядати, як панічний злив. А в травні буде 26.5?
Я думаю, що якщо так буде, то економічна активність ще більше сповільніться
.
З чого б це? Імпорт та його споживання зростатиме. Експортери не матимуть особливого вибору, поки зберігається обовязковий продаж та місячні/квартальні податкові виплати в гривні.
Здається, обов"язковий продаж скоро відмінять чи сильно подовжать повернення коштів?
Я писав свою думку, виходячи зі своїх міркувань. Я маю негативні курсові очикування, а мені треба відремонтувати 150 кв.метрів, то думаєте, я по курсу 26.5 буду зелений зливати і робити ремонт?
Ні, я до мінімуму знижу свої вітрати і краще дочекаюсь валютної "осені". Думаю, що вона, осінь, не забариться.
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