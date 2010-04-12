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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 284285286287

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 86
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
49
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. Зараз Регулятор "кайфує", не поспішає, різких рухів не дозволяє вниз, навіть так сказати, насолоджується дійством, бо потечуть скоро долярики в резерви і це добре. Багато стає повідомлень, що після зливу валюти гривню заносять в Банки на депо, те саме і гравці з ОВДП заворушаться, поки курс ще високий і прийнятна облікова приймуть правильне рішення, бо гравці міркуюють майже однаково.На ЧР, як сніговий ком, будуть наростати "Оленячі" забіги в пошуках найгарнішої, сезонність бере своє, що тут казати.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:08

  alex_dvornichenko написав:[url][/url]hamster bear

Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.
Если на то пошло бизнесу и государству максимально интересен прогнозируемый, контролируемый, плавный девал гривны.


Бизнесу и государству да, но только я вижу, что мы имеем контролируемый и плавный отжим зеленого у населения и бизнеса в пользу нескольких заинтересованых лиц, а их интересы, пока с интересами государства слабо пересекаются.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:08

Re: Валютный рынок в контексте

Не "відмінять", а "скасують". Ми ж не пишемо "примінити", а пишемо "застосувати" !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

  alex_dvornichenko написав:Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится, импорт увеличится...к чему это приведёт и дураку понятно.

Так, диванним теоретикам все зрозуміло, вірно :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:11

Пойти шо ли вздёрнуть рынок по 27.98 .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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