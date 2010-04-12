|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. Зараз Регулятор "кайфує", не поспішає, різких рухів не дозволяє вниз, навіть так сказати, насолоджується дійством, бо потечуть скоро долярики в резерви і це добре. Багато стає повідомлень, що після зливу валюти гривню заносять в Банки на депо, те саме і гравці з ОВДП заворушаться, поки курс ще високий і прийнятна облікова приймуть правильне рішення, бо гравці міркуюють майже однаково.На ЧР, як сніговий ком, будуть наростати "Оленячі" забіги в пошуках найгарнішої, сезонність бере своє, що тут казати.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:08
Бизнесу и государству да, но только я вижу, что мы имеем контролируемый и плавный отжим зеленого у населения и бизнеса в пользу нескольких заинтересованых лиц, а их интересы, пока с интересами государства слабо пересекаются.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:08
Re: Валютный рынок в контексте
Не "відмінять", а "скасують". Ми ж не пишемо "примінити", а пишемо "застосувати" !
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:09
Re: Валютный рынок в контексте
Так, диванним теоретикам все зрозуміло, вірно
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:11
Пойти шо ли вздёрнуть рынок по 27.98 .
*Відправлено з Чату
|