Василь-Рівне
Это хобби ? тролить ? я где то писал что есть жалобы ? Все нормуль. Если потрудитесь проследить историю сообщений, то заметите что то о чем писал я и то о чем пишете вы немного в другой плоскости.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:26
Василь-Рівне
Это хобби ? тролить ? я где то писал что есть жалобы ? Все нормуль. Если потрудитесь проследить историю сообщений, то заметите что то о чем писал я и то о чем пишете вы немного в другой плоскости.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:27
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:29
Привет из Днепра-5
До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривня от снижения.
US
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:34
космо
80\95 у него там все в порядке ?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38
девочки не ссорьтесь
звонок другу
27.80-27.85/27.93-28.00
причем по 27.85 сдать нелегко
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:40
Почему никто не вспоминает мой вчерашний пост )))
НБУ опубликовал итоги, покупки 280 млн.грн, т.е. около 10 млн долларов как я вчера и предполагал )))))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:41
Re: Валютный рынок в контексте
Я не про те, а про Ваше "експертне" твердження диванного теоретика, що коли курс гривні укріплюється , експорт падає. За 2018 рік гривня укріпилась, а експорт зріс більше ніж на 12%, тому перед тим як писати про дУрнів яким все зрозуміло, спочатку вивчіть ситуацію по якій даєте всім теоретичні висновкі, які йдуть в розріз з нашими реаліями. Я про це
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:46
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:48
Василь-Рівне
Окей так и запишем - "экспорт вырос на 12% не потому что хорошо складывается коньюктура на внешних вынках и мы медленно выползаем со дна куда мы недавно упали, а потому что гривна укрепилась" И второй тезиз - "даже если гривна станет самой дорогой валютой мира, это не как не скажется на экспорте, потому что Василь с ривного так не считает".
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