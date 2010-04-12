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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 286287288289>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 87
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:26

Василь-Рівне
Это хобби ? тролить ? я где то писал что есть жалобы ? Все нормуль. Если потрудитесь проследить историю сообщений, то заметите что то о чем писал я и то о чем пишете вы немного в другой плоскости.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:27

  alex_dvornichenko написав:Василь-Рівне
Я экспортер практик.
Так експортуйте собі, хто заважає. Знаєте що весь рік казав валютчик: у на є заробітчани і вони майже весь час підкріплюють економіку, везуть-міняють валюту і цим вирівнюють деякі негативні показники.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:29

Привет из Днепра-5

До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.

Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривня от снижения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:34

космо

80\95 у него там все в порядке ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:35

Перес де Куэльяр
КТо мне мешает ? О чём вы ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38

девочки не ссорьтесь :lol:

звонок другу
27.80-27.85/27.93-28.00
причем по 27.85 сдать нелегко
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:40

  zzzzzz написав:Мне кажется сегодня НБУ немного купил 10-15 млн, просто ощущение такое.
Запомните этот твит ))) Завтра проверим по анализу ликвидности.



Почему никто не вспоминает мой вчерашний пост )))
НБУ опубликовал итоги, покупки 280 млн.грн, т.е. около 10 млн долларов как я вчера и предполагал )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

  alex_dvornichenko написав:Это хобби ? тролить ? я где то писал что есть жалобы ? Все нормуль. Если потрудитесь проследить историю сообщений, то заметите что то о чем писал я и то о чем пишете вы немного в другой плоскости.

  Василь-Рівне написав:
  alex_dvornichenko написав:Важнейший, если не единственный плюс нашей экспортной продукции это цена. Чем крепче гривня, тем менее конкурента наша продукция на внешних рынках, экспорт уменьшится,я где то писал что есть жалобы ?

Я не про те, а про Ваше "експертне" твердження диванного теоретика, що коли курс гривні укріплюється , експорт падає. :wink: За 2018 рік гривня укріпилась, а експорт зріс більше ніж на 12%, тому перед тим як писати про дУрнів яким все зрозуміло, спочатку вивчіть ситуацію по якій даєте всім теоретичні висновкі, які йдуть в розріз з нашими реаліями. Я про це :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:46

  odessit2007 написав:девочки не ссорьтесь :lol:

звонок другу
27.80-27.85/27.93-28.00
причем по 27.85 сдать нелегко
ПАМАГИТЕ!
-Дяденька, что ты орешь?
-Мальчик иди отсюда, не мешай. :D
Київ 27.90/27.95.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:48

Василь-Рівне
Окей так и запишем - "экспорт вырос на 12% не потому что хорошо складывается коньюктура на внешних вынках и мы медленно выползаем со дна куда мы недавно упали, а потому что гривна укрепилась" И второй тезиз - "даже если гривна станет самой дорогой валютой мира, это не как не скажется на экспорте, потому что Василь с ривного так не считает".
alex_dvornichenko
 
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