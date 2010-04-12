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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 286287288289

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 87
1. меньше 27
13%
11
2. 27 - 28.50
57%
50
3. 28.50 - 30
22%
19
4. 30-35
5%
4
5. больше 35
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в контексте

  alex_dvornichenko написав:хорошо складывается коньюктура на внешних вынках

О, нарешті я почув щось розумне :D , а не всьо прапало нас слівают, грівна укрєпілась, тєпєрь всє експартєри памрут :mrgreen: Не укріплення гривні на 1,8% б"є по кишені більшості наших експортерів, а саме кон"юктура на зовнішних ринках, тому не варто ТУТ роздмухувати експортозраду, бо гривня укріпилась. Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти. :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:04

Re: Валютный рынок в контексте

  alex_dvornichenko написав:даже если гривна станет самой дорогой валютой мира, это не как не скажется на экспорте, потому что Василь с ривного так не считает".

Скажеться, бо тоді наши експортні товари будуть найякіснішими в світі і брати їх будуть залюбки по найвищих цінах, чи не так? :wink: Найдешевший венесуельский болівар сильно посприяв росту експорту з цієї країни? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05

Яка така коньюктура?

https://pbs.twimg.com/media/Dw5wJIjWwAA ... me=900x900
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 18 січ, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05

Василь-Рівне
а ну как покажите хоть одну строчку про все пропало ?
Хотя не надо. Я не вижу смысла вести диалог. Удачи.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 18 січ, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:06

Привет из Днепра-6

Активизация действий регулятор на межбанке наконец-то возымела успех – по состоянию на 11.56 котировки доллара, прекратив коррекцию, консолидировались на отметке 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».

По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса».
Объемы сделок – розничные.

Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.


Дата: 18 января 2019 г. на 11.47

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,87/27,96 UAH/USD
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:20

Василь-Рівне

Что-то я не понимаю. Берём идентичный товар у нас, и в стране, куда экспортируем. Переводим стоимость товара в валюту контракта, например доллар, и сравниваем. А потом понижаем наш курс к доллару и снова сравниваем стоимость. Имеем прямое влияние курса на конкурентноспособность экспорта. Что не так?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:20

  Proofy написав:
  J написав:
  Proofy написав:,Вытянул же :), :D

да, но они сказали, что это у них первый раз за 3 дня
по стране? :shock:
по отделению
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:25

Привет из Днепра-7

Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:30

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7

Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.

US

Нормуль, по 5копеечек в день и много не надо. Стабильно до выборов :)
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.

Это позитив с точки зрения нынешних достижений, укрепление гривны является следствием некоторого укрепления экономики. И в то же время, это негатив с точки зрения темпов дальнейшего укрепления.
Вот такой дуализм.
В экономике процессы имеют свойство тормозить сами себя.
Сибарит
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