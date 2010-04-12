|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:57
alex_dvornichenko написав:
хорошо складывается коньюктура на внешних вынках
О, нарешті я почув щось розумне
, а не всьо прапало нас слівают, грівна укрєпілась, тєпєрь всє експартєри памрут
Не укріплення гривні на 1,8% б"є по кишені більшості наших експортерів, а саме кон"юктура на зовнішних ринках, тому не варто ТУТ роздмухувати експортозраду, бо гривня укріпилась. Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 4967
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 4486 раз.
- Подякували: 2026 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:04
alex_dvornichenko написав:
даже если гривна станет самой дорогой валютой мира, это не как не скажется на экспорте, потому что Василь с ривного так не считает".
Скажеться, бо тоді наши експортні товари будуть найякіснішими в світі і брати їх будуть залюбки по найвищих цінах, чи не так?
Найдешевший венесуельский болівар сильно посприяв росту експорту з цієї країни?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 4967
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 4486 раз.
- Подякували: 2026 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05
Востаннє редагувалось Moneta
в П'ят 18 січ, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 1862
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:05
Василь-Рівне
а ну как покажите хоть одну строчку про все пропало ?
Хотя не надо. Я не вижу смысла вести диалог. Удачи.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в П'ят 18 січ, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:06
Привет из Днепра-6
Активизация действий регулятор на межбанке наконец-то возымела успех – по состоянию на 11.56 котировки доллара, прекратив коррекцию, консолидировались на отметке 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице преобладание клиентского предложения валюты, низкая ликвидность сделок и дефицит «бумаги».
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса».
Объемы сделок – розничные.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Дата: 18 января 2019 г. на 11.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,87/27,96 UAH/USD
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70104
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4496 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:20
Василь-Рівне
Что-то я не понимаю. Берём идентичный товар у нас, и в стране, куда экспортируем. Переводим стоимость товара в валюту контракта, например доллар, и сравниваем. А потом понижаем наш курс к доллару и снова сравниваем стоимость. Имеем прямое влияние курса на конкурентноспособность экспорта. Что не так?
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:20
Proofy написав: J написав: Proofy написав:
,Вытянул же
,
да, но они сказали, что это у них первый раз за 3 дня
по стране?
по отделению
-
J
-
-
- Повідомлень: 4274
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:25
Привет из Днепра-7
Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70104
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4496 раз.
- Подякували: 8178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:30
дядя Caша написав:Привет из Днепра-7
Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.
US
Нормуль, по 5копеечек в день и много не надо. Стабильно до выборов
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1382 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:48
Василь-Рівне написав:
Це позитив для нас всіх, а не негатив в який Ви намагаєтесь перевести ревальвацію нац. валюти.
Это позитив с точки зрения нынешних достижений, укрепление гривны является следствием некоторого укрепления экономики. И в то же время, это негатив с точки зрения темпов дальнейшего укрепления.
Вот такой дуализм.
В экономике процессы имеют свойство тормозить сами себя.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3557
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 896 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14201
|1638755
|
|
|6526
|1393790
|
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
|
|159
|263351
|
|